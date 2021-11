Šéfovia diplomacií EÚ sa dohodli na ďalších sankciách voči Bielorusku

Brusel 15. novembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín EÚ v pondelok dosiahli politickú dohodu o uvalení piateho balíka sankcií voči Bielorusku. Tlačovú agentúru LETA o tom informoval lotyšský minister zahraničných vecí Edgars Rinkévičs, ktorý sa v Bruseli zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci.



Šéf lotyšskej diplomacie dodal, že "z technických dôvodov zatiaľ nemôže poskytnúť podrobnejšie informácie o sankciách". Podľa jeho slov je v pláne, že piaty balík sankcií sa bude týkať bieloruských predstaviteľov a spoločností - vrátane leteckých -, ktoré sa podieľajú na organizovaní prepravy migrantov z Blízkeho východu do Bieloruska.



Bližšie informácie budú podľa Rinkévičsa zverejnené v najbližších dňoch.



Dodal, že šéfovia diplomacií hovorili aj o perspektíve uvalenia šiesteho balíka sankcií, ak by migračný tlak z Bieloruska pokračoval aj naďalej.



Medzitým sa EÚ snaží zastaviť lety prichádzajúce do Bieloruska. Podpredseda Európskej komisie Margiritis Schinas je momentálne v Iraku v rámci turné, ktorého cieľom je presvedčiť štáty, odkiaľ ilegálni migranti prichádzajú alebo ktorými tranzitujú, aby sa snažili zabrániť im v ceste do Bieloruska.



Niekoľko leteckých spoločností, napríklad z Turecka či Sýrie, už oznámilo obmedzenia na linkách do Bieloruska.



Turecko tak po tlaku EÚ oznámilo, že ruší predaj jednosmerných leteniek na lety Minskom a cestujúcim s pasmi z Iraku, Sýrie a Jemenu neumožní, aby nastúpili na lety do Minska z tureckých letísk.



Sýrska letecká spoločnosť Cham Wings Airlines zasa minulý víkend oznámila, že zastavuje lety do bieloruského hlavného mesta.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v pondelok v Bruseli vyhlásil, že prílev ľudí prichádzajúcich do Bieloruska je teraz "takmer pod kontrolou". Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis povedal, že cieľom bloku by malo byť urobiť z letiska v Minsku a možno aj z celého Bieloruska aspoň na čas "bezletovú zónu". Podľa neho by tak krízou zasiahnuté štáty získali istotu, že v Bielorusku nepristávajú žiadne lietadlá potenciálne privážajúce ľudí s úmyslom "migrovať, nelegálne prekračovať hranice".



Ako dodala DPA, humanitárna situácia na poľsko-bieloruskej hranici sa zhoršuje - okrem iného aj pre to, že klesajú teploty vzduchu. Mnohí z migrantov táboriacich vonku totiž nemajú žiadne prístrešie alebo len jednoduchý stan.



Vo východných pohraničných oblastiach Poľska táboria tisíce migrantov z Blízkeho východu, ktorí sa chcú dostať do Poľska a odtiaľ ďalej do Európy. Európska únia však obviňuje Bielorusko, že zámerne privádza ľudí do východnej Európy a následne sa ich snaží dostať na Západ.