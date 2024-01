Šéfovia diplomacií Francúzska a Nemecka: Budeme podporovať Ukrajinu

Berlín 14. januára (TASR) - Nový francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné a jeho nemecká kolegyňa Annalena Baerbocková v nedeľu vyhlásili, že obe ich krajiny budú pokračovať v podpore Kyjeva tak dlho, ako to bude potrebné. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Plne súhlasíme s tým, že musíme podporovať Ukrajincov tak dlho, ako to bude potrebné," povedal Séjourné na tlačovej konferencii v Berlíne po boku šéfky nemeckej diplomacie.



Baerbocková uviedla, že Berlín bude stáť pri Ukrajine, "kým sa Rusko nestiahne" z ukrajinského územia. Varovala však, že ruský prezident Vladimir Putin "nechce vojnu ukončiť".



Séjourné sa v sobotu v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Išlo o jeho prvú zahraničnú cestu od nástupu do funkcie. Počas návštevy povedal, že Ukrajina bude naďalej pre Francúzsko prioritou.



Zelenskyj vo svojom večernom prejave uviedol, že s francúzskym ministrom zahraničným vecí diskutovali o spoločnej výrobe bezpilotných lietadiel a delostreleckej munície, ako aj o ďalšom posilňovaní ukrajinskej protivzdušnej obrany.