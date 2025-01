Šéfovia diplomacií Francúzska, Nemecka a Poľska plánujú cestu do USA

Paríž 8. januára (TASR) - Ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Poľska plánujú cestu do Washingtonu krátko po inaugurácii novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá sa uskutoční 20. januára. Pre portál Politico to pod podmienkou anonymity uviedli traja diplomati Európskej únie, informuje TASR.



Cieľom spoločnej cesty ministrov z troch popredných krajín Únie je "demonštrovať európsku jednotu". Nemeckú ministerku Annalenu Baerbockovú, francúzskeho ministra Jeana-Noëla Barrota a poľského ministra Radoslawa Sikorského by podľa dvoch zdrojov mohla sprevádzať aj šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová.



Cesta je podľa Politico ešte len v štádiu plánovania a zatiaľ nebol stanovený presný dátum. Lídri EÚ vyjadrili ochotu spolupracovať s Trumpovou administratívou, ale zároveň sa majú na pozore pred možnými krokmi, ako sú obchodné clá alebo jeho hrozba anektovať Grónsko, autonómne územie Dánska.