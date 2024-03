Šéfovia diplomacií Francúzska,Jordánska,Egypta vyzvali na mier v Gaze

Káhira 31. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí Francúzska, Jordánska a Egypta vyzvali v sobotu na "okamžité a trvalé prímerie" v Pásme Gazy a na prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi militantmi, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Šéf francúzskej diplomacie Stéphane Séjourné na spoločnej tlačovej konferencii v Káhire povedal, že jeho vláda predloží Bezpečnostnej rade OSN návrh rezolúcie stanovujúcej "politické" urovnanie vojny.



Text rezolúcie bude obsahovať "všetky kritériá pre dvojštátové riešenie" izraelsko-palestínskeho konfliktu - mierový plán dlho presadzovaný medzinárodným spoločenstvom, s ktorým však nesúhlasí vláda premiéra Benjamina Netanjahua.



Bezpečnostná rada OSN v pondelok prijala rezolúciu požadujúcu "okamžité prímerie" v Pásme Gazy, kde - podľa ministerstva zdravotníctva riadeného radikálnym hnutím Hamas - prišlo počas vojny s Izraelom o život už 32.705 ľudí, väčšinou žien a detí.



Medzinárodný súdny dvor (MSD) zasa vo štvrtok nariadil Izraelu prijatie viacerých opatrení v súvislosti so zlou situáciou v Pásme Gazy. Prikázal otvoriť ďalšie pozemné hraničné priechody s cieľom umožniť prísun potravín, vody, pohonných hmôt a ďalších zásob do tejto vojnou zničenej palestínskej enklávy.



MSD tiež Izraelu nariadil, aby svojej armáde okamžite zabránil podniknúť akékoľvek kroky, ktoré by mohli poškodiť práva Palestínčanov - v podobe, ako tieto práva definuje Dohovor OSN o genocíde.



Jordánsky minister zahraničných vecí Ajmán Safadí upozornil, že keď príde na Izrael, medzinárodné právo akoby prestávalo platiť. V narážke na prítomnosť krajne pravicových ministrov v izraelskej vláde povedal, že neposkytnutie dostatočnej pomoci pre obyvateľstvo Pásma Gazy je "politickým rozhodnutím extrémistickej vlády, ktorá sa rozhodla použiť hlad ako zbraň".



"Skutočnou katastrofou je neschopnosť medzinárodného spoločenstva zabrániť" humanitárnej katastrofe, upozornil jordánsky minister.



Podľa egyptského ministra zahraničných vecí Sámiha Šukrího Gaza "už nemôže znášať ničenie a humanitárne utrpenie" a vyzval Izrael, aby pre dodávky humanitárnej pomoci otvoril svoje pozemné priechody s Pásmom Gazy.



Všetci traja ministri súčasne obnovili podporu svojich vlád pre agentúru OSN na pomoc palestínskym utečencom UNRWA, ktorá zápasí s finančnou krízou, pretože Izrael tvrdí, že do teroristického útoku palestínskych kománd zo 7. októbra bol zapletený aj tucet z približne 13.000 zamestnancov UNRWA v Pásme Gazy.