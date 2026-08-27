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Šéfovia diplomacií Iránu a Kataru rokovali o Hormuzskom prielive
Iránska štátna televízia bez uvedenia podrobností oznámila, že Ál Sání, ktorý je zároveň katarským premiérom, sa stretol s Arákčím.
Autor TASR
Teherán 27. augusta (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí sa vo štvrtok v Teheráne stretol s katarským rezortným partnerom šejkom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním, aby rokovali o Hormuzskom prielive. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Návšteva katarského ministra prišla krátko po stretnutiach, ktoré sa v Iráne konali s poprednými predstaviteľmi Ománu a Pakistanu s cieľom nájsť spôsoby, ako ukončiť vojnu na Blízkom východe a opäť otvoriť strategický Hormuzský prieliv.
Iránska štátna televízia bez uvedenia podrobností oznámila, že Ál Sání, ktorý je zároveň katarským premiérom, sa stretol s Arákčím. Katarské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že diskutovali o snahách o deeskaláciu a navrhovanom rámci pre Hormuzský prieliv medzi Iránom a Ománom.
Ál Sání podľa rezortu „zdôraznil potrebu rešpektovať suverenitu susedných štátov a slobodu plavby“ a pokračovať v dialógu.
Katar spolu s Pakistanom zohral kľúčovú úlohu pri zabezpečení aprílového prímeria medzi USA a Iránom, ako aj júnového memoranda o porozumení.
Irán už niekoľko týždňov vedie rokovania s Ománom o rámcovej dohode, ktorá by vytvorila „dočasný koridor“ pre lodnú dopravu a zabezpečila odstránenie mín, ktoré v úžine umiestnil Teherán počas vojny.
Iránske Revolučné gardy v stredu oznámili, že krajiny dosiahli dohodu o svojich podieloch na vodách tejto úžiny a príjmoch z tranzitných poplatkov.
Teherán naďalej trvá na tom, že táto dôležitá námorná trasa nebude opätovne otvorená, ak USA nesplnia jeho požiadavky, medzi ktoré patrí zrušenie námornej blokády, uvoľnenie iránskych aktív v zahraničí a zrušenie ropných sankcií.
Návšteva katarského ministra prišla krátko po stretnutiach, ktoré sa v Iráne konali s poprednými predstaviteľmi Ománu a Pakistanu s cieľom nájsť spôsoby, ako ukončiť vojnu na Blízkom východe a opäť otvoriť strategický Hormuzský prieliv.
Iránska štátna televízia bez uvedenia podrobností oznámila, že Ál Sání, ktorý je zároveň katarským premiérom, sa stretol s Arákčím. Katarské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že diskutovali o snahách o deeskaláciu a navrhovanom rámci pre Hormuzský prieliv medzi Iránom a Ománom.
Ál Sání podľa rezortu „zdôraznil potrebu rešpektovať suverenitu susedných štátov a slobodu plavby“ a pokračovať v dialógu.
Katar spolu s Pakistanom zohral kľúčovú úlohu pri zabezpečení aprílového prímeria medzi USA a Iránom, ako aj júnového memoranda o porozumení.
Irán už niekoľko týždňov vedie rokovania s Ománom o rámcovej dohode, ktorá by vytvorila „dočasný koridor“ pre lodnú dopravu a zabezpečila odstránenie mín, ktoré v úžine umiestnil Teherán počas vojny.
Iránske Revolučné gardy v stredu oznámili, že krajiny dosiahli dohodu o svojich podieloch na vodách tejto úžiny a príjmoch z tranzitných poplatkov.
Teherán naďalej trvá na tom, že táto dôležitá námorná trasa nebude opätovne otvorená, ak USA nesplnia jeho požiadavky, medzi ktoré patrí zrušenie námornej blokády, uvoľnenie iránskych aktív v zahraničí a zrušenie ropných sankcií.