Šéfovia diplomacií Iránu a Ománu rokovali v Maskate o spolupráci

Maskat 21. júna (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v stredu absolvoval "konštruktívne" rozhovory so svojím ománskym náprotivkom Sajjidom Badrom Álbúsaídim. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Stretnutie ministrov v Maskate sa uskutočnilo deň po tom, ako Teherán rokoval v Dauhe s katarskými predstaviteľmi a činiteľmi Európskej únie o svojom jadrovom programe.



Abdollahján je na ceste po Perzskom zálive, v rámci ktorej sa zastaví aj v Kuvajte a Spojených arabských emirátoch.



Álbúsaídi hovoril s Abdollahjánom o "pokračujúcich konzultáciách a spolupráci" v otázkach bilaterálneho záujmu. "V predstavách oboch štátov existuje veľká zhoda v mnohých otázkach, ktoré prispejú k stabilite, bezpečnosti a mieru," povedal šéf ománskej diplomacie.



Irán minulý týždeň oznámil, že sa prostredníctvom Ománu zapojil do nepriamych rokovaní s USA, pričom na programe boli jadrové otázky, americké sankcie a zadržiavané osoby.



Iránsky jadrový vyjednávač na ďalší deň uviedol, že sa v Abú Zabí stretol s diplomatmi z troch európskych krajín, s ktorými prediskutoval viaceré otázky vrátane jadrového programu svojej krajiny.



Prelomová dohoda z roku 2015 medzi Iránom a svetovými mocnosťami mala Teheránu zabrániť v tajnom vývoji jadrovej zbrane. Islamská republika však tento cieľ vždy popierala.



Spojené štáty pod vedením vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od jadrovej dohody v roku 2018. Irán potom prestal dodržiavať svoje vlastné záväzky vrátane zintenzívnenia obohacovania uránu.



Administratíva súčasného amerického prezidenta Joea Bidena sa zatiaľ neúspešne snaží dohodu oživiť.



Washington i Teherán v uplynulých týždňoch popreli mediálne správy o tom, že sú blízko k dosiahnutiu dočasnej dohody, ktorá by nahradila jadrovú dohodu z roku 2015.