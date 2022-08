Šéfovia diplomacií krajín EÚ rokujú o vízach pre Rusov

Praha 31. augusta (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v stredu vyzval členské krajiny EÚ na zaujatie jednotného postoja v otázke zavedenia obmedzení pri vydávaní víz pre ruských občanov. Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie v stredu rokujú v Prahe o pozastavení účinnosti dohody s Ruskom o zjednodušení udeľovania víz, v dôsledku čoho by ruskí občania za víza platili viac a čakali na ne dlhšie. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Členské štáty únie sú rozdelené v postoji k možnému plošnému zákazu udeľovania turistických víz pre ruských občanov. Vyzývajú naň severské krajiny a niektoré štáty z východnej časti Európskej únie. Naopak, Nemecko a Francúzsko varujú, že takýto krok by mohol byť kontraproduktívny.



"Nemôžeme si dovoliť vystupovať nejednotne v takejto dôležitej veci," vyhlásil Borrell.



Niektoré štáty už avizovali, že v prípade nedosiahnutia dohody na úrovni Európskej únie zrušia udeľovanie turistických víz Rusom po vlastnej línii.



Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko a Poľsko vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom žiadajú Európsku komisiu, aby predstavila opatrenia na "zásadné obmedzenie toku ruských občanov do Európskej únie a schengenského priestoru".



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba považuje zákaz vydávania turistických a niektorých iných druhov víz ruským občanom za "náležitú odpoveď na agresívnu ruskú genocídnu vojnu v srdci Európy, ktorú podporuje výrazná väčšina ruských občanov".