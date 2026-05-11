Šéfovia diplomacií EÚ súhlasili so sankciami voči izraelským osadníkom
Autor TASR
Brusel 11. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ v pondelok dosiahli politickú dohodu o uvalení sankcií na izraelských osadníkov pre násilnosti páchané na Palestínčanoch na Západnom brehu Jordánu. Oznámila to šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Podľa nej sa dohodli aj na nových sankciách voči predstaviteľom palestínskeho militantného hnutia Hamas, píše TASR.
Dohodu umožnil nástup novej maďarskej vlády, ktorá avizovala, že prijatiu opatrení voči násilným izraelským osadníkom nebude brániť, ako to opakovane robil kabinet bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána. Kallasová už pred ministerským zasadnutím v Bruseli očakávala, že šéfovia diplomacií s tým budú súhlasiť.
„Bol najvyšší čas prekonať patovú situáciu a prejsť k činom. Extrémizmus a násilie majú svoje dôsledky,“ uviedla na sieti X.
Predstavitelia EÚ podľa médií už skôr uviedli, že na sankčný zoznam Únia plánuje zaradiť sedem osadníkov či osadníckych organizácií. Zároveň sa chystá uvaliť sankcie na predstaviteľov Hamasu.
Kallasová podľa magazínu Politico však pripustila, že v EÚ v súčasnosti nie je dostatočná podpora pre širšie opatrenia voči Izraelu.
