< sekcia Zahraničie
Šéfovia diplomacií moslimských krajín budú diskutovať o prímerí v Gaze
Ministri zahraničných vecí na plánovanom stretnutí vyhodnotia pokrok a prediskutujú, čo môžu dosiahnuť v ďalšej fáze, priblížil Fidan na tlačovej konferencii v Ankare.
Autor TASR
Ankara 31. októbra (TASR) - Turecko bude v pondelok (3. novembra) hostiť stretnutie ministrov zahraničných vecí moslimských štátov o americkom mierovom pláne pre Pásmo Gazy. V piatok to oznámil šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Ministri zahraničných vecí na plánovanom stretnutí vyhodnotia pokrok a prediskutujú, čo môžu dosiahnuť v ďalšej fáze, priblížil Fidan na tlačovej konferencii v Ankare. Podľa neho je potrebné prediskutovať, aké sú prekážky implementácie prímeria, aké sú ďalšie kroky či o čom budú diskutovať so západnými spojencami.
Na spomínanom stretnutí sa zúčastnia ministri z moslimských krajín, ktorých predstavitelia sa v septembri v New Yorku na okraj Valného zhromaždenia OSN stretli s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Išlo o predstaviteľov Egypta, Indonézie, Jordánska, Kataru, Pakistanu, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Turecka.
„V súčasnosti sú diskutovanými témami, ako prejsť do druhej fázy - stabilizačných síl,“ konštatoval Fidan. V rámci amerického plánu na trvalé ukončenie vojny v palestínskej enkláve majú byť na tomto území nasadené medzinárodné sily na zabezpečenie prímeria. Izrael však odmieta, aby súčasťou týchto síl bolo Turecko.
Turecko je jedným z garantov tohto prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra. Zároveň je veľkým kritikom Izraela. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan opakovane obvinil Izrael z páchania genocídy v palestínskej enkláve. V piatok uviedol, že Izrael nedrží sľuby a pokúša sa nájsť výhovorky, aby mohol porušovať súčasné prímerie, informuje stanica al-Džazíra.
Izrael tento týždeň napriek prímeriu útočil v Gaze, pričom údery nariadil armáde premiér Benjamin Netanjahu, ktorý obvinil palestínske militantné hnutie Hamas z porušenia dohody o prímerí, čo skupina poprela. Útoky si vyžiadali vyše 100 obetí, pričom takmer polovicu tvoria deti.
Dohoda o prímerí je súčasťou mierovej iniciatívy sprostredkovanej Spojenými štátmi, ktorá má ukončiť ozbrojený konflikt v Gaze a pripraviť pôdu pre politické usporiadanie medzi Izraelom a Palestínčanmi. Prvá fáza plánu zahŕňa prímerie, úplné stiahnutie izraelských jednotiek z centrálnej časti Pásma Gazy, výmenu všetkých izraelských rukojemníkov za väznených Palestínčanov a nasadenie medzinárodných stabilizačných síl pod mandátom OSN.
Ďalšie etapy počítajú s obnovou palestínskej enklávy, reformou Palestínskej samosprávy a obnovením politických rokovaní o budúcom štatúte palestínskeho štátu.
Ministri zahraničných vecí na plánovanom stretnutí vyhodnotia pokrok a prediskutujú, čo môžu dosiahnuť v ďalšej fáze, priblížil Fidan na tlačovej konferencii v Ankare. Podľa neho je potrebné prediskutovať, aké sú prekážky implementácie prímeria, aké sú ďalšie kroky či o čom budú diskutovať so západnými spojencami.
Na spomínanom stretnutí sa zúčastnia ministri z moslimských krajín, ktorých predstavitelia sa v septembri v New Yorku na okraj Valného zhromaždenia OSN stretli s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Išlo o predstaviteľov Egypta, Indonézie, Jordánska, Kataru, Pakistanu, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Turecka.
„V súčasnosti sú diskutovanými témami, ako prejsť do druhej fázy - stabilizačných síl,“ konštatoval Fidan. V rámci amerického plánu na trvalé ukončenie vojny v palestínskej enkláve majú byť na tomto území nasadené medzinárodné sily na zabezpečenie prímeria. Izrael však odmieta, aby súčasťou týchto síl bolo Turecko.
Turecko je jedným z garantov tohto prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra. Zároveň je veľkým kritikom Izraela. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan opakovane obvinil Izrael z páchania genocídy v palestínskej enkláve. V piatok uviedol, že Izrael nedrží sľuby a pokúša sa nájsť výhovorky, aby mohol porušovať súčasné prímerie, informuje stanica al-Džazíra.
Izrael tento týždeň napriek prímeriu útočil v Gaze, pričom údery nariadil armáde premiér Benjamin Netanjahu, ktorý obvinil palestínske militantné hnutie Hamas z porušenia dohody o prímerí, čo skupina poprela. Útoky si vyžiadali vyše 100 obetí, pričom takmer polovicu tvoria deti.
Dohoda o prímerí je súčasťou mierovej iniciatívy sprostredkovanej Spojenými štátmi, ktorá má ukončiť ozbrojený konflikt v Gaze a pripraviť pôdu pre politické usporiadanie medzi Izraelom a Palestínčanmi. Prvá fáza plánu zahŕňa prímerie, úplné stiahnutie izraelských jednotiek z centrálnej časti Pásma Gazy, výmenu všetkých izraelských rukojemníkov za väznených Palestínčanov a nasadenie medzinárodných stabilizačných síl pod mandátom OSN.
Ďalšie etapy počítajú s obnovou palestínskej enklávy, reformou Palestínskej samosprávy a obnovením politických rokovaní o budúcom štatúte palestínskeho štátu.