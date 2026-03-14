Šéfovia diplomacií sa stretnú v Buči, pripomenú si 4 roky od masakrov
Zábery z Buče a ďalších miest vyvolali pobúrenie medzinárodného spoločenstva a mali za následok začatie vyšetrovaní pre podozrenie, že ide o vojnové zločiny.
Autor TASR
Brusel 13. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ sa plánujú 31. marca stretnúť v ukrajinskom meste Buča, aby si pripomenuli štyri roky od masakrov tamojších civilistov počas ruskej okupácie na začiatku vojny na Ukrajine. S odvolaním sa na predstaviteľov EÚ o tom informovali agentúra AFP a nemecká televízia n-tv, píše TASR.
V Buči sa podľa zdrojov agentúry AFP uskutoční mimoriadna schôdzka šéfov diplomacií krajín EÚ.
Po ústupe ruských jednotiek z Buče po mesiaci okupácie vstúpili do tohto predmestia Kyjeva aj novinári agentúry AFP, ktorí následne informovali, že na ulici videli ležať telá najmenej 20 civilistov s ranami po zastrelení. Niektorí z nich mali ruky zviazané za chrbtom.
Išlo o prvé zo série podobných zistení v mestách, z ktorých sa ruskí vojaci stiahli na jar 2022. Zábery z Buče a ďalších miest vyvolali pobúrenie medzinárodného spoločenstva a mali za následok začatie vyšetrovaní pre podozrenie, že ide o vojnové zločiny.
Moskva svoju zodpovednosť poprela a obvinila Ukrajinu, že mŕtvych v uliciach a masové hroby zinscenovala.
