Šéfovia diplomacií štátov Pobaltia prišli na Ukrajinu

Vilnius 15. apríla (TASR) - Ministri zahraničných vecí Estónska, Litvy a Lotyšska pricestovali vo štvrtok na Ukrajinu, informovala agentúra Reuters.



Hovorkyňa estónskeho rezortu diplomacie Aari Lemmiková uviedla, že "poslaním (tejto) spoločnej návštevy je vyjadriť silnú podporu Ukrajine a opätovne potvrdiť podporu jej územnej celistvosti a zvrchovanosti."



Pre agentúru Reuters hovorkyňa dodala, že "v posledných týždňoch sme zaznamenali poľutovaniahodný nárast násilia a intenzity ozbrojenej konfrontácie v Donbase a skutočne nás znepokojuje hromadenie ruských jednotiek rozmiestnených pozdĺž hraníc Ukrajiny a okupovaných území".



Pobaltské štáty návštevou svojich ministrov zahraničných vecí na Ukrajine reagujú na eskaláciu konfliktu na východe jej územia, ku ktorej došlo koncom marca, keď Rusko začalo v blízkosti hraníc s Ukrajinou hromadiť svoje jednotky. Ďalšie ruské jednotky boli vyslané aj na anektovaný Krymský polostrov.



Kyjev i jeho západní partneri požiadali Rusko, aby vysvetlilo svoje konanie. Kremeľ na to reagoval, že ruská armáda presúva len svoje jednotky na vlastnom území, čo by nikoho nemalo znepokojovať a nikto by sa tým ani nemal cítiť ohrozený.