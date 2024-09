Šéfovia diplomacií v OSN diskutovali o Ukrajine aj Blízkom východe

New York 24. septembra (TASR) - Na okraj 79. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku sa v pondelok uskutočnilo aj neformálne stretnutie ministrov členských štátov Európskej únie. Šéfovia diplomacií rokovali predovšetkým o aktuálnej situácii na Ukrajine a Blízkom východe. SR zastupoval minister zahraničných vecí Juraj Blanár. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Blanár počas schôdzky ocenil tohtotýždňovú návštevu nového šéfa ukrajinskej diplomacie Andrija Sybihu v Bratislave. Európskym partnerom tiež priblížil informácie o plánovanom spoločnom rokovaní vlád SR a Ukrajiny začiatkom októbra. Informoval ich aj o dodávkach humanitárnej pomoci, ktorú poskytne Slovensko Ukrajine pri zazimovaní v rámci materiálnej aj energetickej podpory a odmínovania.



SR podľa Blanára podporuje organizáciu druhého mierového summitu o Ukrajine, no podľa jeho slov musí prebehnúť "za účasti všetkých strán konfliktu". "Je nevyhnutné využiť diplomatické cesty a zastaviť nezmyselné zabíjanie, preto potrebujeme vyzdvihnúť perspektívy mieru," zdôraznil.



Na margo energetickej situácie na Ukrajine slovenský minister vo svojom vystúpení zopakoval konkrétne kroky, ktorými SR pomáha svojmu východnému susedovi vrátane dodávok elektrickej energie na komerčnom základe a potrebnými humanitárnymi balíkmi.



Na ministerskom zasadnutí bola témou diskusie aj kritická situácia na Blízkom východe so zámerom hľadania riešení na zastavenie porušovania medzinárodného práva a ďalšej eskalácie v regióne.



Blanár sa v pondelok stretol aj s predstaviteľmi amerických židovských organizácií a s vybranými lídrami na pracovnom obede Svetového ekonomického fóra. V utorok sa zúčastní na slávnostnom otvorení všeobecnej rozpravy 79. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN a vystúpi na krátkom stretnutí Bezpečnostnej rady OSN k situácii na Ukrajine.



Okrem toho sú na programe aj bilaterálne schôdzky s predstaviteľmi Alžírska a Uzbekistanu a účasť na Transatlantickej večeri na pozvanie ministra zahraničných vecí Spojených štátov amerických Antonyho Blinkena. Počas programu Slovak Pro Summit sa Blanár stretne aj s úspešnými Slovákmi, ktorí sa presadili v americkom biznis sektore.