Šéfovia diplomacií EÚ vyzvali na zastavenie bojov Izraela s Hamasom

Brusel 18. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ, s výnimkou Maďarska, vyzvali v utorok na okamžité zastavenie bojov medzi Izraelom a radikálnym palestínskym hnutím Hamas, ktoré má umožniť ochranu civilistov a doručenie humanitárnej pomoci. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa ministrov je potrebné nájsť dlhodobejšie politické riešenie, ktoré by ukončilo tento desaťročia trvajúci konflikt.



"Prioritou je okamžité zastavenie násilia a nastolenie prímeria," oznámil Borrell po videokonferencii so šéfmi diplomacií členských krajín EÚ. "Plne podporujeme právo Izraela na obranu, avšak je potrebné urobiť to primeraným spôsobom a s rešpektovaním medzinárodného humanitárneho práva," dodal Borrell.



Toto spoločné vyhlásenie EÚ požadujúce od Izraela "primeranú" obranu pred útokmi z Pásma Gazy nepodporilo Maďarsko, ktoré pevne stojí na strane Izraela.



Ako uvádza AFP, EÚ len ťažko hľadala k eskalácii konfliktu na Blízkom východe spoločnú pozíciu. Niektoré členské štáty podporujú Izrael, iné zase Palestínčanov.



Od 10. mája, keď vypukol najnovší ozbrojený konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas a ďalšími radikálnymi skupinami v palestínskej enkláve, prišlo o život už viac ako 200 Palestínčanov, vrátane asi 60 detí. Izraelská strana podľa najnovšej bilancie hlási 12 obetí vrátane dvoch detí a 312 zranených.