Šéfovia diplomacií zoskupenia Quad predstavili nové spoločné projekty
Autor TASR
Naí Dillí 26. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí Spojených štátov, Indie, Japonska a Austrálie v utorok predstavili nové spoločné projekty v oblasti námornej bezpečnosti, prístavnej infraštruktúry a energetiky s cieľom posilniť spoluprácu v Indopacifiku a reagovať na rastúci vplyv komunistickej Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Ministri zo zoskupenia Quad po stretnutí v Naí Dillí vyhlásili, že ich cieľom je vzájomne prepojiť kapacity v oblasti námorného monitorovania a posilniť výmenu informácií v reálnom čase v celom regióne. Quad bude spolupracovať s Fidži na modernizácii prístavnej infraštruktúry na tichomorských ostrovoch. Pôjde o prvý spoločný regionálny infraštruktúrny projekt tohto zoskupenia.
Ministri odštartovali iniciatívu v oblasti energetickej bezpečnosti v Indopacifiku. Cieľom je posilniť regionálne dodávateľské reťazce palív a energie, pričom USA by mali ešte v tomto roku usporiadať fórum krajín Quad zamerané na bezpečnosť dodávok palív, uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. „Toto partnerstvo berieme veľmi vážne. Je to kľúčový pilier našej celosvetovej stratégie,“ vysvetlil.
Spojené štáty a India na stretnutí podpísali bilaterálnu dohodu o posilnení spolupráce v oblasti ťažby kritických nerastov, keďže v tomto odvetví dominuje Čína.
AP pripomína, že členovia Quad opakovane obviňujú Čínu z demonštrácie vojenskej sily v Juhočínskom mori a z agresívneho presadzovania svojich námorných územných nárokov. Peking však trvá na tom, že jeho vojenské sily slúžia výlučne na obranu suverénnych čínskych záujmov a označuje iniciatívu Quad za pokus o obmedzenie svojho hospodárskeho rastu a vplyvu.
Čína v reakcii na výsledky stretnutia ministrov vyhlásila, že spolupráca medzi krajinami by mala prispievať k regionálnemu mieru, stabilite a prosperite a nemala by byť namierená proti žiadnej tretej strane. „Nepodporujeme vytváranie exkluzívnych skupín alebo konfrontáciu blokov. Žiadna spolupráca by nemala podkopávať vzájomnú dôveru a spoluprácu medzi krajinami v regióne,“ uviedla na tlačovej konferencii hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.
