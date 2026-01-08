< sekcia Zahraničie
Šéfovia EK a ER chcú prehĺbiť vzťahy s Jordánskom, Sýriou a Libanonom
Vo štvrtok tiež šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová navštívi Egypt, kde sa stretne s egyptským ministrom zahraničných vecí Badrom Abdalátím.
Autor TASR
Ammán 8. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a šéf Európskej rady (ER) António Costa plánujú tento týždeň počas cesty na Blízky východ prisľúbiť prehĺbenie vzťahov a zvýšenie finančnej pomoci pre Jordánsko, Sýriu a Libanon. Cieľom ich cesty je reagovať na otázky imigrácie a regionálnej stability, informuje TASR.
Vo štvrtok sa zúčastnia na historicky prvom summite medzi Európskou úniou a Jordánskom v Ammáne a stretnú sa s kráľom Abdalláhom II. Pri tejto príležitosti má šéfka EK oznámiť dodatočnú finančnú pomoc pre Jordánsko. Jej časť bude slúžiť na výcvik palestínskych policajtov v krajine, napísal magazín Politico.
Lídri majú potvrdiť strategické partnerstvo EÚ s Jordánskom v regióne Blízkeho východu a Stredomoria. Portál Euractiv.com upozorňuje, že Ammán odmietol výraznú kritiku ruskej invázie na Ukrajine, čo by mohlo ohroziť prijatie spoločnej deklarácie. Návrh textu dokumentu zo stredy večer odkazuje na medzinárodné právo a nejasne sa odvoláva na vyhlásenia OSN o Ukrajine bez priamej kritiky Ruska.
Z Jordánska sa von der Leyenová a Costa presunú do Libanonu a Sýrie, kde sa očakáva oznámenie ďalšej finančnej podpory tamojších vlád. V Damasku sa v piatok stretnú s dočasným prezidentom Ahmadom Šarom. Hlavnými témami majú byť prehĺbenie politickej a ekonomickej spolupráce, podpora obnovy Sýrie a posilnenie mieru, poznamenal The Brussels Times.
Následne sa stretnú s libanonským prezidentom Džuzífom Awnom v Bejrúte a budú hovoriť o zvyšovaní prosperity, bezpečnosti a stability Libanonu.
Pre Politico pred odletom uviedli, že cesta má posilniť postavenie Jordánska ako jednej z najstabilnejších krajín Blízkeho východu, upevniť úlohu EÚ v diskusiách o budúcnosti Pásma Gazy, pomôcť regiónu zvládať migračné vlny z viacerých konfliktných oblastí a vyjadriť podporu prechodnej vláde v Sýrii.
