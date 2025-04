Šéfovia francúzskeho a britského štábu obrany rokovali s Ukrajinou

Kyjev 5. apríla (TASR) - Velitelia obranných štábov Francúzska a Spojeného kráľovstva v sobotu navštívili Kyjev s cieľom rokovať ohľadom podpory ich krajín pre Ukrajinu v jej boji proti Rusku či ohľadom nasadenia mierových síl v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Veliteľ francúzskeho štábu obrany Thierry Burkhard sa spolu s jeho britským náprotivkom Tonym Radakinom v sobotu stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym, ministrom obrany Rustemom Umerovom a hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Oleksandrom Syrskym.



Na platforme X Burkhard uviedol, že predstavitelia diskutovali o ďalšej vojenskej pomoci pre Ukrajinu a dlhodobej stratégii ohľadom reštrukturalizácie ukrajinských ozbrojených síl. Šéfovia štábov obrany rokovali aj o nasadení medzinárodných mierových síl na Ukrajine v prípade prímeria medzi Kyjevom a Moskvou, dodal Burkhard.



Francúzsko aj Spojené kráľovstvo už v minulosti naznačili ochotu vyslať svojich vojakov na Ukrajinu ako súčasť tzv. „koalície ochotných“ na monitorovanie potenciálneho prímeria, no v rámci tohto plánu hľadajú ďalších partnerov.



„Spoločne chceme zabezpečiť trvalý a pevný mier na Ukrajine, čo je dôležitým predpokladom bezpečnosti európskeho kontinentu,“ uviedol Burkhard.



Podľa portálu The Kyiv Independent Zelenskyj poďakoval predstaviteľom Francúzska a Británie „za ich vedenie“ pri spájaní krajín, ktoré by boli otvorené rozmiestneniu jednotiek na Ukrajine na monitorovanie prípadného prímeria.