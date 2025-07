Šéfovia Roskosmosu a NASA sa stretnú prvýkrát od roku 2018

Houston 29. júla (TASR) - Riaditeľ ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Bakanov pricestoval v utorok do Spojených štátov a vo štvrtok sa prvýkrát od roku 2018 stretne s úradujúcim šéfom amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Seanom Duffym. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



„Dmitrij Bakanov, vedúci delegácie Roskosmosu, pricestoval do Houstonu na stretnutie s vedením NASA. Ide o prvé osobné stretnutie medzi šéfmi ruskej a americkej vesmírnej agentúry za osem rokov,“ vyhlásil Roskosmos. NASA v súčasnosti nemá stáleho riaditeľa a dočasne ho vedie minister dopravy Sean Duffy.



Šéfovia vesmírnych agentúr majú rokovať o „pokračovaní programu krížových letov, predĺžení prevádzky Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS)“, aj o plánoch na vyradenie ISS a jej navedenie do vôd oceánu.



Bakanov sa stretne aj s posádkou misie Crew-11, ktorá má na palube lodi Crew Dragon spoločnosti SpaceX vzlietnuť 31. júla. Jej členom je aj ruský kozmonaut Oleg Platonov. Šéf ruskej vesmírnej agentúry zavíta aj do Vesmírneho strediska Lyndona B. Johnsona v Houstone či do závodov na výrobu kozmických lodí spoločností Boeing a SpaceX.



Vesmír je jednou z mála zachovaných oblastí spolupráce medzi Ruskom a Spojenými štátmi aj po začiatku invázie Moskvy na Ukrajine. V rámci sankcií uvalených na Rusko mnoho západných krajín s Roskosmosom ukončilo partnerstvo, hoci jeho rakety Sojuz zostávajú jednými z mála schopných dosiahnuť ISS.