Šéfovia skupín EP vyzvali Von der Leyenovú a Michela na zmierenie

Brusel 14. apríla (TASR) - Politické skupiny v Európskom parlamente (EP) vyzvali šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú a predsedu Európskej rady Charlesa Michela, aby ukončili vzájomné nezhody, ku ktorým došlo po ich návšteve Ankary a protokolárnom incidente u prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, známom ako "sofagate". Uviedla to tlačová agentúra AFP.



Poslanci z viacerých politických skupín Európskeho parlamentu zároveň lídrom oboch inštitúcií EÚ odkázali, aby našli riešenie, ako na medzinárodnej scéne vystupovať jednotne.



Von der Leyenová a Michel boli predvolaní predsedami politických skupín do europarlamentu, aby predstavili výsledky svojej pracovnej misie v Ankare zo 6. apríla a tiež aby vysvetlili protokolárne faux-pas, keď šéfka eurokomisie nemala rovnako dôstojné kreslo pri rokovaniach ako Michel, čo spôsobilo nezhody medzi oboma lídrami.



AFP s odkazom na nemenovaného účastníka utorkového podujatia v EP uviedla, že Michel opakovane verejne vyjadril ľútosť v súvislosti s incidentom v Ankare a trval na tom, že jednota EÚ a tímový duch musia byť zachované. Von der Leyenová pri tejto príležitosti vysvetlila, že faux-pas z Ankary vníma ako obťažovanie seba ako ženy a aj ako predsedníčky eurokomisie.



Šéfovia politických frakcií v EP vyzvali oboch lídrov euroinštitúcií, aby predložili návrh riešenia, ktorý takýmto incidentom v budúcnosti zabráni, a trvali na tom, aby bolo toto riešenie predstavené v rámci rozpravy o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom počas nadchádzajúceho plenárneho zasadnutia EP (26-29.4.).



"Očakávame, že naši lídri vytvoria spoločný front aj napriek protokolu, keď zastupujú EÚ vo svete," odkázal Manfred Weber, predseda Európskej ľudovej strany (EPP), ktorej súčasťou je aj Von der Leyenová.



"Potrebujeme mať hlas na medzinárodnej scéne," dodal šéf liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) Dacian Čiološ, do ktorej patrí Michel.



Lídri EÚ sa počas návštevy v Ankare snažili prispieť k zmierneniu doteraz napätých vzťahov s Tureckom a k postupnému obnoveniu hlbšej spolupráce, po čom volá turecká strana. Weber ako šéf najsilnejšej politickej skupiny v EP však upozornil, že europoslanci musia byť oboznámení s tým aké záväzky boli prijaté počas stretnutia s Erdoganom a spresnil, že kým zákonodarný zbor EÚ n neuvidí jasné štrukturálne zmeny v správaní tureckej armády vo východnom Stredomorí, EP nebude pripravený odobriť v blízkej budúcnosti ústupky Ankare napríklad v colnej únii alebo v oblasti liberalizácie víz.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)