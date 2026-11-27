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Šéfredaktor bývalého srbského provládneho média Informer ide do väzby
Prokuratúra podozrieva Vučičeviča z dvoch pokračujúcich trestných činov - z marenia spravodlivosti a zo šírenia poplašnej správy, resp. vyvolávania paniky na verejnosti.
Autor TASR
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Belehrad 27. novembra (TASR) - Sudca pre prípravné konanie súdu v srbskom hlavnom meste Belehrad vyhovel návrhu prokuratúry a nariadil vo štvrtok väzbu v trvaní do 30 dní pre majiteľa a šéfredaktora niekdajšieho provládneho denníka a televízie Informer Dragana J. Vučičeviča. Informoval o tom srbský spravodajský portál Nova.rs, píše TASR.
Prokuratúra podozrieva Vučičeviča z dvoch pokračujúcich trestných činov – z marenia spravodlivosti a zo šírenia poplašnej správy, resp. vyvolávania paniky na verejnosti.
Podľa vyšetrovateľov sa ich dopustil nevhodnými výrokmi vo vysielaní svojej televízie, ako aj zverejňovaním tajných dokumentov a útokmi na jednu z prokurátoriek.
Súd rozhodol o vzatí Vučičeviča do väzby po jeho výsluchu na prokuratúre v Belehrade. Dôvodom je obava, že v prípade ponechania na slobode by mohol v trestnej činnosti pokračovať, pripomína portál Danas.rs.
Vučičevičov právny zástupca Boris Bogdanovič pre Informer potvrdil, že im bolo doručené uznesenie o väzbe. Bližšie sa k nemu zatiaľ nevyjadril s tým, že potrebuje čas na oboznámenie sa s jeho obsahom. „Určite podáme sťažnosť,“ uviedol advokát s tým, že jeho klienta previezli do Ústrednej väznice v Belehrade.
Stanica Informer bola kľúčovým mediálnym spojencom Srbskej pokrokovej strany (SNS) bývalého prezidenta Aleksandara Vučiča, ktorý je v súčasnosti poslancom opozície. Známa bola napríklad svojimi útokmi na opozičných predstaviteľov a tirádami plnými vulgarizmov namierenými proti kritikom bývalej vlády, pripomína AFP.
Občianska spoločnosť a mediálne skupiny po víťazstve Študentskej kandidátky (Studentska lista) v októbrových parlamentných voľbách vyzvali regulačný úrad, aby Informeru odobral licenciu. Poukazovali pritom na opakované porušovanie pravidiel vysielania.
Prokuratúra podozrieva Vučičeviča z dvoch pokračujúcich trestných činov – z marenia spravodlivosti a zo šírenia poplašnej správy, resp. vyvolávania paniky na verejnosti.
Podľa vyšetrovateľov sa ich dopustil nevhodnými výrokmi vo vysielaní svojej televízie, ako aj zverejňovaním tajných dokumentov a útokmi na jednu z prokurátoriek.
Súd rozhodol o vzatí Vučičeviča do väzby po jeho výsluchu na prokuratúre v Belehrade. Dôvodom je obava, že v prípade ponechania na slobode by mohol v trestnej činnosti pokračovať, pripomína portál Danas.rs.
Vučičevičov právny zástupca Boris Bogdanovič pre Informer potvrdil, že im bolo doručené uznesenie o väzbe. Bližšie sa k nemu zatiaľ nevyjadril s tým, že potrebuje čas na oboznámenie sa s jeho obsahom. „Určite podáme sťažnosť,“ uviedol advokát s tým, že jeho klienta previezli do Ústrednej väznice v Belehrade.
Stanica Informer bola kľúčovým mediálnym spojencom Srbskej pokrokovej strany (SNS) bývalého prezidenta Aleksandara Vučiča, ktorý je v súčasnosti poslancom opozície. Známa bola napríklad svojimi útokmi na opozičných predstaviteľov a tirádami plnými vulgarizmov namierenými proti kritikom bývalej vlády, pripomína AFP.
Občianska spoločnosť a mediálne skupiny po víťazstve Študentskej kandidátky (Studentska lista) v októbrových parlamentných voľbách vyzvali regulačný úrad, aby Informeru odobral licenciu. Poukazovali pritom na opakované porušovanie pravidiel vysielania.