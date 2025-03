Šéfredaktora časopisu nechtiac pridali do četu členov kabinetu USA

Washington 24. marca (TASR) - Biely dom v pondelok potvrdil, že šéfredaktora časopisu The Atlantic pravdepodobne náhodou pridali do textovej skupiny v aplikácii Signal, v ktorej americký minister obrany Pete Hegseth a ďalší vysokí americkí predstavitelia diskutovali o nedávnych útokoch na pozície hnutia húsíov v Jemene, informuje TASR.



The Atlantic v pondelok večer zverejnil článok, v ktorom šéfredaktor časopisu Jeffrey Goldberg informoval o tom, ako sa stal súčasťou uzavretej četovacej skupiny. Najskôr sa s ním v aplikácii spojil poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Mike Waltz. O dva dni neskôr ho pridal do četovacej skupiny zameranej na útoky na pozície húsíov. K nim skutočne došlo 15. marca.



Členmi skupiny boli okrem amerického ministra obrany aj viceprezident J. D. Vance, minister zahraničných vecí Marco Rubio alebo riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe. Celkovo bolo v skupine až 18 vysokopostavených predstaviteľov administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa.



K plánu zaútočiť na pozície húsíov bol podľa Goldberga skeptický najmä viceprezident Vance, ktorý v skupine napísal, že verejnosť týmto útokom nemusí porozumieť. Poukázal na to, že húsíovia svojim raketovými útokmi ohrozujú obchodné plavidlá premávajúce cez Suezský prieplav, ktorým však prúdia iba tri percentá tovaru dovážaného do USA. "Ak si myslíte, že by sme to mali urobiť, poďme do toho. Nepáči sa mi ale, že musíme znovu zachraňovať Európu," napísal Vance, podľa ktorého cez Suez prúdi až 40 percent tovaru dovážaného do Európy.



Goldberg vo svojom článku píše, že pôvodne četovaciu skupinu nepovažoval za autentickú a mal podozrenie, že môže ísť o dezinformačnú kampaň. "Nemyslel som si, že to môže byť skutočné. Potom začali padať bomby," uviedol šéfredaktor The Atlantic.



"Zdá sa, že ide o autentickú reťaz správ a preverujeme, ako sa do nej neúmyselne pridalo iné číslo," uviedol hovorca Rady pre národnú bezpečnosť Brian Hughes. "Vlákno je ukážkou dôkladne premyslenej politickej koordinácie medzi vysokými predstaviteľmi. Pretrvávajúci úspech operácie proti húsíom dokazuje, že nedošlo k ohrozeniu vojsk ani národnej bezpečnosti," dodal Hughes.



K situácii sa v pondelok vyjadril aj Trump, ktorý podľa vlastných slov o ničom nevedel. "Počujem o tom prvýkrát," povedal novinárom.