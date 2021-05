Bieloruské úrady prepustili A. Šotu

Minsk 31. mája (TASR) - Bieloruské úrady v nedeľu v meste Hrodna po niekoľkých hodinách prepustili šéfredaktora lokálnej internetovej spravodajskej stránky Hrodna.life Aľaxeja Šotu, ktorého predtým zadržali v blízkosti jeho bydliska. Uviedla to agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.



Samotný portál napísal, že Šotu zadržali za "distribúciu, výrobu, skladovanie a prepravu informačných materiálov, ktoré obsahujú výzvy na extrémistické aktivity alebo ich propagujú". O svojom zadržaní ešte stačil informovať na sociálnej sieti Telegram.



Svedkyňa pre Hrodna.life povedala, že Šotu zadržalo niekoľko mužov čakajúcich v mikrobuse krátko po tom, ako opustil svoj byt. Najskôr ho odviezli, no neskôr sa s ním do bytu vrátili. Polícia si z bytu podľa AP odniesla počítačové pevné disky.



Hrodna.life prináša spravodajstvo z piateho najväčšieho mesta Bieloruska. Šota spolupracoval aj s nezávislým spravodajským webom TUT.by, kde 18. mája tiež došlo k policajnej razii a zadržaniu 15 zamestnancov. Portál je odvtedy zablokovaný



V máji sa súd v meste Hrodna zaoberal kauzou, v ktorej bol Šota uznaný za vinného z distribúcie extrémistických materiálov. Súd mu za to udelil pokutu.



Krátko po prepustení Šotu príslušníci bezpečnostných zložiek kvôli "extrémistickým materiálom" prehľadali aj byt redaktorky špeciálnych projektov portálu Hrodna.life Iryny Novikovej. Urobili tak aj v marci, vtedy jej skonfiškovali notebook a mobil.