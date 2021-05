Šéfredaktorka AP žiada vyšetriť izraelský útok na budovu médií

Ľudia kráčajú okolo zničenej 15-poschodovej budovy po izraelskom leteckom útoku v Gaza City, v pásme Gazy, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Washington 17. mája (TASR) - Sally Buzbeeová, výkonná šéfredaktorka agentúry Associated Press (AP), v nedeľu požiadala o nezávislé vyšetrovanie izraelského leteckého útoku v pásme Gazy, pri ktorom bola v sobotu zničená budova, kde mala kancelárie tlačová agentúra AP a ďalšie zahraničné médiá.Izraelská vláda má podľa Buzbeeovej predložiť jasné dôkazy, ktoré preukážu oprávnenosť útoku na túto budovu, uvádza agentúra Reuters.Izraelská armáda dala novinárom AP a ďalším osobám približne jednu hodinu na evakuáciu budovy. Militantné hnutie Hamas podľa armády túto budovu využívalo ako kancelárie spravodajskej služby a na vývoj zbraní, píše AP.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podľa AP v nedeľu takisto uviedol, že v budove sídlili kancelárie spravodajskej služby hnutia Hamas.Hovorca izraelskej armády Jonathan Conricus povedal, že Izrael dôkazy pre USA zhromažďuje; nemohol však sľúbiť, ich poskytne v priebehu dvoch dní.Buzbeeová uviedla, že AP má v budove kancelárie už 15 rokov, no nikdy nemala informácie o tom, že by sa v budove mohli nachádzať príslušníci hnutia Hamas. Fakty musia byť podľa jej slov predložené.Medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) požiadala Medzinárodný trestný súd (ICC), aby bombardovanie tejto budovy Izraelom vyšetroval ako možný vojnový zločin.