Šéfredaktorka Vogue dostala vyznamenanie Companions of Honour

Londýn 6. februára (TASR) - Dlhoročnej šéfredaktorke módneho časopisu Vogue a expertke na štýl Anne Wintourovej udelili Rad spoločníkov cti (Order of the Companions of Honour). O slávnostnej ceremónii v Buckinghamskom paláci v Londýne informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Wintourová (75) si vyznamenanie prevzala z rúk britského kráľa Karola III. Módna novinárka sa tak pridala k herečke Judy Denchovej, popovej hviezde Eltonovi Johnovi, maliarovi Davidovi Hockneymu alebo ex-beatlovi Paulovi McCartneymu, ktorí sú aktuálne laureátmi tohto ocenenia. Jeho držiteľmi môže byť naraz maximálne 65 ľudí.



Wintourová je šéfredaktorkou tohto vplyvného módneho časopisu od roku 1988. Ppri odovzdávaní vyznamenania zložila svoje charakteristické slnečné okuliare. "Gratulujeme dáme Anne Wintourovej. Kráľ dnes v Buckinghamskom paláci udelil legendárnej šéfredaktorke časopisu Vogue Rad Spoločníkov cti za zásluhy v oblasti módy," napísala na sociálnej sieti X kráľovská rodina. "Je úžasné byť opäť v Buckinghamskom paláci. Som ohromená, že sa mi dostalo takejto veľkej pocty," uviedla Wintourová po slávnostnom ceremoniáli.



Za laureátov Radu spoločníkov cti sú menovaní ľudia, ktorí dlhodobo prispievajú k rozvoju umenia, vedy, medicíny alebo štátnej správy. V roku 2017 ju kráľovná Alžbeta II. povýšila do šľachtického stavu a udelila jej titul dáma za prínos v oblasti módy a žurnalistiky, pripomína stanica BBC News.



"Keď som tu bola naposledy, kráľovná (Alžbeta II.) mi dala medailu a obe sme sa zhodli na tom, že svoju prácu robíme už veľmi dlho, a dnes sa ma kráľ spýtal, či to znamená, že prestanem pracovať, a ja som mu rázne odvetila, že nie," vyhlásila Wintourová.



V januári sa tiež objavila bez svojich slnečných okuliarov, keď jej bývalý americký prezident Joe Biden v Bielom dome odovzdával Prezidentskú medailu slobody (Presidential Medal of Freedom), najvyššie americké civilné vyznamenanie.