Seizmická aktivita na Santorini klesá, školy zostanú zatvorené

Atény 23. februára (TASR) – Seizmická aktivita v oblasti gréckeho ostrova Santorini v Egejskom mori sa v posledných dňoch znižovala, no tamojšie školy zostanú zatvorené ďalší týždeň. Oznámili to grécke úrady, informuje TASR podľa nedeľňajšej správy agentúry AFP.



Medzi ostrovmi Santorini and Amorgos, ktoré ležia v súostroví Kyklady juhovýchodne od gréckej pevniny, zaznamenali v uplynulých týždňoch tisíce zemetrasení. Ich magnitúdy boli prevažne nízke a nevyžiadali si obete ani významné škody, no medzi obyvateľmi a úradmi vyvolali obavy.



"Seizmická aktivita v morskej oblasti medzi (ostrovami) Santorini a Amorgos klesá," uviedlo grécke ministerstvo civilnej ochrany v tlačovej správe po sobotňajšom stretnutí so seizmológmi. Túto aktivitu pripísalo kombinácii tektonických pohybov a hlbinnej magmatickej činnosti. V regióne podľa expertov nezaregistrovali jav takéhoto rozsahu od začiatku vedenia záznamov v roku 1964.



Ostrov Santorini patrí k najobľúbenejším turistickým destináciám v Grécku, v roku 2023 tam prišlo 3,4 milióna návštevníkov. Je známy vulkanickou kalderou – veľkou kotlovitou priehlbinou, ktorá vznikla mohutným sopečným výbuchom pred 3600 rokmi. Nachádza sa v blízkosti hranice mohutných afrických a eurázijských tektonických platní.



Na Santorini a okolitých ostrovoch Ios, Amorgos a Anafi úrady minulý týždeň pre zemetrasenia vyhlásili núdzový stav. Zo Santorini odišla väčšina z obyvateľov a sezónnych pracovníkov a odvetvie cestovného ruchu sa obáva vplyvu zemetrasení na nastávajúcu dovolenkovú sezónu, ktorá sa v regióne začína v apríli.



Ministerstvo civilnej ochrany oznámilo, že preventívne opatrenia zostanú v platnosti, a upozornilo obyvateľov na riziko zosuvov pôdy. Školy na zmienených ostrovoch zostanú uzavreté do piatka a na štvrtok rezort avizoval stretnutie, na ktorom zhodnotia situáciu.