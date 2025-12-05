< sekcia Zahraničie
Sejm neprelomil veto prezidenta voči zákonu o regulácii kryptomien
Cieľom nového zákona bolo sprísniť dohľad nad trhom kryptomien a zvýšiť ochranu investorov..
Autor TASR
Varšava 5. decembra (TASR) - Poľský Sejm v piatok neprelomil veto prezidenta Karola Nawrockého voči zákonu o kryptoaktívach. Na opätovné prijatie legislatívy bola potrebná trojpätinová väčšina hlasov, ktorú poslanci nedosiahli. Za schválenie návrhu bolo 243 poslancov koalície, proti 192 poslancov opozície a nikto sa nezdržal hlasovania. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Cieľom nového zákona bolo sprísniť dohľad nad trhom kryptomien a zvýšiť ochranu investorov. Premiér Donald Tusk počas rokovania Sejmu vyzval na prelomenie veta a vyhlásil, že jedna z významných spoločností na trhu s kryptomenami funguje v Poľsku s kapitálom pochádzajúcim z ruských zdrojov. Táto firma má byť podľa Tuska blízko pravicovej politickej scéne a jej situácia je dôvodom, prečo niektorí poslanci zákon nepodporujú.
Šéf prezidentskej kancelárie Zbigniew Bogucki tieto tvrdenia podľa agentúry PAP odmietol, pripomenul že prezident zákon vetoval pre nejednoznačné a neprimerané ustanovenia a vyzval na spoločnú prácu na nových predpisoch v tejto oblasti.
Predseda opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski v Sejme oznámil, že klub PiS vo veci podporuje prezidenta, hoci on sám je voči kryptomenám kritický. „Osobne si myslím, že by mali byť zakázané, ale tu prezident uznal, že to je preregulované,“ povedal podľa PAP. Bez hlasov opozície nemali koaličné strany dostatočnú väčšinu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Cieľom nového zákona bolo sprísniť dohľad nad trhom kryptomien a zvýšiť ochranu investorov. Premiér Donald Tusk počas rokovania Sejmu vyzval na prelomenie veta a vyhlásil, že jedna z významných spoločností na trhu s kryptomenami funguje v Poľsku s kapitálom pochádzajúcim z ruských zdrojov. Táto firma má byť podľa Tuska blízko pravicovej politickej scéne a jej situácia je dôvodom, prečo niektorí poslanci zákon nepodporujú.
Šéf prezidentskej kancelárie Zbigniew Bogucki tieto tvrdenia podľa agentúry PAP odmietol, pripomenul že prezident zákon vetoval pre nejednoznačné a neprimerané ustanovenia a vyzval na spoločnú prácu na nových predpisoch v tejto oblasti.
Predseda opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski v Sejme oznámil, že klub PiS vo veci podporuje prezidenta, hoci on sám je voči kryptomenám kritický. „Osobne si myslím, že by mali byť zakázané, ale tu prezident uznal, že to je preregulované,“ povedal podľa PAP. Bez hlasov opozície nemali koaličné strany dostatočnú väčšinu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)