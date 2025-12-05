< sekcia Zahraničie
Sejm schválil rozpočet na budúci rok s rekordnými výdavkami na obranu

Autor TASR
Varšava 5. decembra (TASR) - Poľský Sejm v piatok schválil zákon o štátnom rozpočte na rok 2026. Podľa vyhlásenia vlády dokument reaguje na aktuálne geopolitické a rozvojové výzvy krajiny a posilňuje financovanie obrany, zdravotníctva a sociálnych programov. Rozpočet počíta s reálnym rastom HDP o 3,5 %, priemernou infláciou na úrovni 3 % a nezamestnanosťou 5 % na konci budúceho roka, informuje varšavský spravodajca TASR.
Na obranu Poľska pôjde rekordných 200,1 miliardy zlotých (47,28 miliardy eur), čo predstavuje 4,81 % predpokladaného HDP. Výdavky na zdravotníctvo dosiahnu necelých 247,8 miliardy zlotých. Zvýši sa financovanie programu liečby neplodnosti a linky dôvery.
Na program prídavkov na dieťa Rodina 800+ pôjde 61,7 miliardy zlotých, vyplatenie 13. a 14. dôchodku bude stáť 31,8 miliardy a program Aktívny rodič 6 miliárd zlotých. Na podporu bývania mladých vyčlení štát 8,7 miliardy zlotých.
Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2026 sú naplánované na 647,2 miliardy zlotých, výdavky na 918,9 miliardy a deficit najviac 271,7 miliardy zlotých. Daňové príjmy majú dosiahnuť 579,9 miliardy zlotých.
Podľa rozpočtových projekcií sa pomer štátneho dlhu k HDP zvýši z 48,9 % v roku 2025 na 53,8 % v roku 2026, pričom zostane pod zákonným limitom 55 %. Dlh verejného sektora podľa metodiky Európskej únie by mal na konci roka 2026 dosiahnuť 66,2 % HDP.
(1 EUR = 4,2323 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
