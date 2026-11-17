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Sejm zamietol návrh na vyslovenie nedôvery vláde premiéra Tuska
Návrh neprešiel pomerom 242 proti, 200 za a nikto sa nezdržal. Na schválenie bolo potrebných najmenej 231 hlasov.
Autor TASR
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Varšava 17. novembra (TASR) - Dolná komora poľského parlamentu (Sejm) v utorok zamietla návrh na vyslovenie nedôvery koaličnej vláde premiéra Donalda Tuska. Navrhla ho parlamentná skupina Rozwoj Plus bývalého premiéra Mateusza Morawieckého. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Návrh neprešiel pomerom 242 proti, 200 za a nikto sa nezdržal. Na schválenie bolo potrebných najmenej 231 hlasov. Za hlasovala aj najväčšia opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS) aj Konfederácia. Cieľom návrhu bolo nahradiť Tuska konzervatívnym politikom Marekom Jurekom.
Morawiecki obvinil Tuskovu vládu zo „súdneho štátneho prevratu“ na Ústavnom súde a z porušovania zásad právneho štátu. Vystríhal tiež pred eskalujúcim konfliktom a tvrdil, že politický spor sa zneužíva ako zbraň na maskovanie vážnych ekonomických zlyhaní vrátane rastúcej nezamestnanosti, vysokého rozpočtového deficitu, prudko rastúcich cien energií a politických útokov na centrálnu banku a úrad prezidenta.
Tusk následne skritizoval Morawieckého slová i ašpirácie Jureka. „Prehráte dnešné hlasovanie a prehráte aj voľby budúci rok, pretože nikto v Poľsku nedovolí návrat pekla, ktoré ste spôsobili ženám, deťom, bezbranným a slabým,“ uviedol ešte pred hlasovaním.
Návrh neprešiel pomerom 242 proti, 200 za a nikto sa nezdržal. Na schválenie bolo potrebných najmenej 231 hlasov. Za hlasovala aj najväčšia opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS) aj Konfederácia. Cieľom návrhu bolo nahradiť Tuska konzervatívnym politikom Marekom Jurekom.
Morawiecki obvinil Tuskovu vládu zo „súdneho štátneho prevratu“ na Ústavnom súde a z porušovania zásad právneho štátu. Vystríhal tiež pred eskalujúcim konfliktom a tvrdil, že politický spor sa zneužíva ako zbraň na maskovanie vážnych ekonomických zlyhaní vrátane rastúcej nezamestnanosti, vysokého rozpočtového deficitu, prudko rastúcich cien energií a politických útokov na centrálnu banku a úrad prezidenta.
Tusk následne skritizoval Morawieckého slová i ašpirácie Jureka. „Prehráte dnešné hlasovanie a prehráte aj voľby budúci rok, pretože nikto v Poľsku nedovolí návrat pekla, ktoré ste spôsobili ženám, deťom, bezbranným a slabým,“ uviedol ešte pred hlasovaním.