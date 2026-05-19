Sejmej: V stredu do Poľska pricestuje americký generál Mahoney
Návšteva prichádza po správach o možnom pozastavení rotácie americkej obrnenej brigády dislokovanej v Poľsku.
Autor TASR
Varšava 19. mája (TASR) - V stredu do Poľska pricestuje na oficiálnu návštevu zástupca predsedu Zboru náčelníkov štábov Ozbrojených síl USA generál Christopher Mahoney. Nahradí predsedu zboru generála Dana Cainea, ktorý má pracovné povinnosti v Spojených štátoch. V utorok o tom informoval hovorca poľského ministerstva obrany Janusz Sejmej, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Pôvodne avizovanú návštevu generála Cainea oznámil v piatok poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Caine je najvyššie postaveným americkým vojenským predstaviteľom a hlavným poradcom ministra obrany USA Petea Hegsetha.
Návšteva prichádza po správach o možnom pozastavení rotácie americkej obrnenej brigády dislokovanej v Poľsku. Agentúra Reuters v piatok s odvolaním sa na anonymných amerických predstaviteľov uviedla, že Pentagón zrušil plánované presunutie približne 4000 amerických vojakov do Poľska. Televízia CNN následne informovala, že ide o súčasť širších krokov administratívy USA na zníženie počtu amerických síl v Európe.
Pentagón začiatkom mája oznámil stiahnutie 5000 vojakov z Nemecka. Predstavitelia poľskej vlády vrátane Kosiniaka-Kamysza opakovane odmietli informácie, že by sa mala znížiť prítomnosť amerických jednotiek v Poľsku. Minister obrany v piatok uviedol, že reorganizácia môže znamenať zmenu konkrétnych brigád pridelených jednotlivým krajinám, počet amerických vojakov v Poľsku však podľa neho zostane približne na úrovni 10.000.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
