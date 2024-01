Séjourné v Kyjeve: Ukrajina bude naďalej pre Francúzsko prioritou

Kyjev 13. januára (TASR) - Nový francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné v sobotu na návšteve Kyjeva zopakoval podporu Francúzska pre Ukrajinu v boji proti Rusku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Napriek množiacej sa kríze Ukrajina je a zostane prioritou Francúzska," vyhlásil Séjourné, ktorý do Kyjeva pricestoval na svoju prvú zahraničnú cestu od nástupu do funkcie vo štvrtok.



Vysvetlil, že "základné princípy medzinárodného práva a hodnôt Európy, ako aj bezpečnostné záujmy Francúzska" sú ohrozené vo vojne na Ukrajine, ktorá už takmer dva roky bojuje proti ruskej invázii.



"Rusko dúfa, že Ukrajina a jej zástancovia sa unavia skôr ako ono samo. My však nepoľavíme. Naše odhodlanie zostáva nedotknuté, rovnako ako náš obdiv k odvahe a odolnosti Ukrajincov," dodal šéf francúzskej diplomacie, ktorý rokoval so svojím ukrajinským náprotivkom Dmytrom Kulebom.



Kuleba ocenil "dôležitú" návštevu francúzskeho ministra bezprostredne po jeho menovaní, a to napriek ruským úderom na Ukrajinu, na ktorú ruské sily v noci vypálili 40 dronov a rakiet.



"Rusko naďalej úmyselne útočí na civilnú infraštruktúru v rozpore s medzinárodným právom," vyhlásil Séjourné.



Francúzsko podporuje Kyjev vojensky aj diplomaticky od začiatku vojny vo februári 2022, hoci podľa kritikov by mohlo urobiť v tomto smere ešte viac. Z údajov parlamentnej správy z novembra vyplýva, že Paríž dosiaľ poskytol Kyjevu pomoc vo výške 3,2 miliardy eur, konštatuje AFP.



Sobotňajšie rokovania v Kyjeve sa podľa Kulebu týkali dodávok ďalších systémov a striel na obranu ukrajinského vzdušného priestoru, ako aj dodávok bezpilotných lietadiel. Okrem toho ministri diskutovali aj o integrácii Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO), či sprísnení sankcií voči Rusku.



Ukrajinskí predstavitelia vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského žiadajú dodanie ďalších systémov protivzdušnej obrany (PVO) v čase, keď Rusko posilňuje svoje zásoby zbraní a obnovuje vzdušné útoky.



Séjourné v tejto súvislosti uviedol, že Francúzsko poskytlo Ukrajine delostrelectvo aj zbrane PVO.



"Vstupujeme do novej fázy obrannej spolupráce", ktorej cieľom je "posilniť schopnosť Ukrajiny vyrábať zbrane, ktoré potrebuje na vlastnom území," poznamenal francúzsky minister.