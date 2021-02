Selakovič: Srbsko nie je spokojné uznaním Kosova zo strany Izraela

Belehrad 2. februára (TASR) - Srbský minister zahraničných vecí Nikola Selakovič v utorok vyhlásil, že srbskú vládu neteší rozhodnutie Izraela uznať Kosovo - bývalú srbskú provinciu, ktorej nezávislosť Belehrad odmieta uznať a vedie diplomatický boj o zvrátenie tohto stavu. Informovala o tom agentúra AFP.



Táto reakcia z Belehradu prišla deň po tom, čo Izrael a Kosovo nadviazali diplomatické styky.



Selakovič v utorok v rozhovore v televízii RTS uviedol, že "v posledných rokoch sme investovali značné úsilie do našich vzťahov s Izraelom a nie sme spokojní s týmto rozhodnutím".



Dodal, že tento krok Izraela voči Kosovu "nepochybne ovplyvní vzťahy medzi Srbskom a Izraelom".



Kosovo vyhlásilo nezávislosť v roku 2008 - deväť rokov po tom, ako NATO uskutočnilo 78 dní trvajúcu operáciu spočívajúcu v náletoch na ciele v Srbsku, čím chceli spojenci zastaviť perzekúcie etnických Albáncov v Kosove.



Veľká časť západných krajín uznala nezávislosť Kosova, ale Srbsko a jeho spojenci - Rusko a Čína - tak odmietajú urobiť. Uznať Kosovo odmietal aj Izrael, ktorého Srbsko do pondelka považovalo za svojho kľúčového spojenca v tejto záležitosti.



Agentúra AFP dodala, že výmenou za uznanie Izraelom sa Kosovo stalo prvým územím s moslimskou väčšinou, ktoré uznalo Jeruzalem za hlavné mesto židovského štátu.



Rozhodnutie o vzájomnom uznaní medzi Kosovom, kde väčšinu obyvateľstva tvoria moslimovia, a Izraelom sa zrodilo vlani v septembri na summite srbských a kosovských lídrov, ktorý sa konal v Bielom dome vo Washingtone za prítomnosti vtedajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa.



Od augusta 2020 Izrael normalizoval vzťahy so štyrmi arabskými štátmi, a to na základe série dohôd sprostredkovaných bývalým americkým prezidentom, ktoré sa súhrnne nazývajú Abrahámove dohody.



Avšak väčšinovo moslimskí signatári týchto dohôd - Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Maroko a Sudán - deklarovali, že ich diplomatické misie budú sídliť v Tel Avive, čo je v súlade s globálnym konsenzom proti uznaniu Jeruzalema za hlavné mesto Izraela, kým sa nevyrieši problém palestínskej štátnosti.