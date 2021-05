Selmayr: Každý tretí občan EÚ váha, či sa dá zaočkovať proti covidu

Viedeň 4. mája (TASR) - Každý tretí občan EÚ váha, či sa dá zaočkovať proti novému koronavírusu. V pondelok to povedal vedúci zastúpenia Európskej komisie (EK) v Rakúsku Martin Selmayr, ktorého citovala agentúra DPA.



Selmayr informoval, že 33 percent opýtaných občanov EÚ sa nechce dať zaočkovať ani do konca tohto roka. Odvolal sa pritom na najnovší prieskum vyhotovený na žiadosť EK, ktorý bol realizovaný vo februári a marci na vzorke 27.000 respondentov.



Táto skutočnosť podľa neho predstavuje hrozbu pre cieľ EÚ dosiahnuť ešte v tomto roku kolektívnu imunitu proti nákaze koronavírusom SARS-CoV-2.



Selmayr zároveň požiadal o strpenie s pripravovaným digitálnym zeleným preukazom, tzv. COVID pasom. Pred oficiálnym spustením používania takýchto preukazov je podľa neho dôležité, aby sa všetkých 27 členských štátov zhodlo na dvoch bodoch.



Prvým je jednoznačné určenie toho, či je človek považovaný za zaočkovaného už tri týždne po podaní prvej dávky, alebo až po preočkovaní druhou dávkou. Druhým kľúčovým bodom je podľa Selmayra dohoda členských krajín na tom, či sa budú takéto preukazy vydávať len občanom zaočkovaným vakcínami schválenými Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), alebo sa budú vzťahovať aj na ľudí zaočkovaných vakcínami z Ruska a Číny.