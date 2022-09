Semion Byčkov zostáva na čele Českej filharmónie

Praha 30. septembra (TASR) - Šéfdirigent a hudobný riaditeľ Českej filharmónie (ČF) Semion Byčkov predĺžil svoju pôvodne päťročnú zmluvu s týmto hudobným telesom o ďalších päť rokov.



Pred začiatkom otváracieho koncertu 127. sezóny ČF to v stredu večer oznámil generálny riaditeľ orchestra David Mareček, ktorého cituje spravodajský webový portál Novinky.cz.



Byčkov sa v roku 2018 stal šéfdirigentom tohto prvého českého orchestra po predčasne zosnulom Jiřím Bělohlávkovi.



"Česká filharmónia sa od chvíle, keď som s ňou začal spolupracovať, stala stredobodom môjho života. Preto som šťastný, že ním zostane aj v nasledujúcich rokoch," povedal Byčkov (69).



"Česká filharmónia je legendou už viac ako jedno storočie, a legenda musí zostať legendou. Orchester musí aj naďalej rásť, musí sa stále zdokonaľovať, musí reagovať na nové výzvy," dodal.



Byčkov svoju piatu sezónu na čele orchestra uviedol Alpskou symfóniou od Richarda Straussa a Husľovým koncertom od Ludwiga van Beethovena, uvádza ČF na svojej webovej stránke.



Pod jeho vedením sa Česká filharmónia etabluje medzi najlepšie symfonické orchestre sveta. "Ďakujeme za spoluprácu plnú rastu a radosti. Tešíme sa na to, čo nás na našej spoločnej hudobnej ceste čaká!" uviedlo vedenie orchestra vo vyhlásení.



Byčkov, dirigent a hudobný pedagóg narodený v bývalom Sovietskom zväze, v roku 1974 emigroval do Rakúska, odtiaľ následne cez Taliansko odišiel do Spojených štátov, kde v roku 1983 získal americké občianstvo.