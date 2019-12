Národnostné školy v Maďarsku by mali prevziať národnostné samosprávy

Budapešť 5. decembra (TASR) - Maďarský vicepremiér Zsolt Semjén bude na rokovaní vlády presadzovať, aby vzdelávacie inštitúcie 13 registrovaných národnostných menšín v Maďarsku - vrátane slovenskej -prešli do vlastníctva národnostných samospráv. Semjén to povedal vo štvrtok v Budapešti na schôdzke parlamentného výboru pre národnostné menšiny.



Podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV vicepremiér zdôraznil, že národnostný život v Maďarsku v súčasnosti zažíva "nevídaný rozkvet".



Svoje rozhodnutie dať národnostné školy do rúk národnostných samospráv zdôvodnil tým, že obecné a mestské samosprávy tieto školy iba zaťažujú. "Samozrejme bude treba vymedziť, že tieto nehnuteľnosti nebude možné predávať, a že ich nebude možné ani používať na iné účely," zdôraznil s tým, že tento model by bol podobný, ako v prípade cirkevných škôl.



Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková pred októbrovými komunálnymi voľbami pre TASR v Budapešti povedala, že príznačné pre uplynulý päťročný volebný cyklus národnostných samospráv bolo permanentné zvyšovanie finančných prostriedkov, ktoré venovala maďarská vláda na národnostné aktivity a na udržiavanie národnostných inštitúcií, čo sa týka aj slovenskej menšiny.



"My sme z týchto snáh profitovali v tom zmysle, že sa nám v prípade každej jednej inštitúcie podarilo zlepšiť materiálne aj personálne podmienky fungovania. Podarilo sa nám v nich zamestnať mladých, vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí na vysokej úrovni ovládajú slovenský jazyk," konštatovala predsedníčka.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)