Semjén:Prevoz ukrajinských zajatcov do Maďarska je gesto ruskej cirkvi

Budapešť 9. júna (TASR) - Prevoz ukrajinských vojakov pochádzajúcich zo Zakarpatskej oblasti zajatých Ruskom do Maďarska je gestom ruskej pravoslávnej cirkvi voči Maďarsku, povedal v piatok pre webovú stránku komerčnej televízie ATV maďarský vicepremiér Zsolt Semjén, podľa ktorého jej títo ľudia vďačia za svoju slobodu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



O tom, že skupinu ukrajinských zajatcov už previezli do Maďarska, informovala ešte vo štvrtok večer na svojej webovej stránke ruská pravoslávna cirkev, ktorá prevoz sprostredkovala. Upozornil na to server index.hu s tým, že zajatci sú príslušníkmi maďarskej národnostnej menšiny.



"Je to moja ľudská a vlastenecká povinnosť," vyhlásil Semjén, ktorý podľa ATV ako podpredseda vlády zodpovedný za cirkevné záležitosti prevoz zajatcov koordinoval.



"S požehnaním Jeho Svätosti patriarchu moskovského a celej Rusi Kirilla, vďaka sprostredkovaniu ruskej pravoslávnej cirkvi, v rámci spolupráce medzi cirkvami bola 8. júna 2023 na žiadosť maďarskej strany prevezená do Maďarska zo Zakarpatskej oblasti skupina ukrajinských vojnových zajatcov, ktorí sa zúčastnili na bojoch," píše sa vo vyhlásení ruskej cirkvi.



Ukrajinská strana zatiaľ toto vyhlásenie nekomentovala, niektoré zdroje však poukázali na skutočnosť, že tento krok nebol prekonzultovaný s Kyjevom.



Jeden zo zdrojov ukrajinským médiám povedal, že prevezenie najmenej 11 vojnových zajatcov do Maďarska bolo zdôvodnené tým, že vojaci pochádzali zo západoukrajinskej Zakarpatskej oblasti, kde žije maďarská menšina. Zdroj však upozornil, že títo vojnoví zajatci sú občanmi Ukrajiny, takže ich presun do tretej krajiny bez súhlasu a priamej účasti Ukrajiny nie je prípustný.



