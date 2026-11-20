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Austrálsky premiér: Rokovania s čínskym prezidentom boli konštruktívne
Najväčšie bezpečnostné obavy Austrálie vyvoláva najmä rýchle budovanie čínskej armády.
Autor TASR
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Šen-čen 20. novembra (TASR) - Austrália konštruktívne spolupracuje so svojím hlavným obchodným partnerom Čínou a rieši vzájomné nezhody, uviedol v piatok premiér Anthony Albanese po rokovaniach s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Lídri sa stretli na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v juhočínskom meste Šen-čen. Albanese vyhlásil, že obidve krajiny „tvrdo pracovali na stabilizácii vzájomných vzťahov“.
Najväčšie bezpečnostné obavy Austrálie vyvoláva najmä rýchle budovanie čínskej armády. Aj preto Albaneseho vláda posilňuje bezpečnostnú spoluprácu so svojím spojencom, Spojenými štátmi, ako aj v rámci zoskupenia Quad, ktoré tvorí okrem Austrálie a USA, tiež Japonsko a India.
„Je dôležité, aby Austrália naďalej konštruktívne spolupracovala s Čínou, riešila nezhody, ale nedovolila, aby ju (spoluprácu) ovplyvňovali,“ poznamenal Albanese.
Podľa čínskej tlačovej agentúry Sinchua Si povedal Albanesovi, že „čínsko-austrálske vzťahy sa v súčasnosti stabilne rozvíjajú a výmena i spolupráca v rôznych oblastiach sa naďalej prehlbuje“.
Albanese sa neskôr v piatok stretne v Pekingu s čínskym premiérom Li Čchiangom. Obaja sa zúčastnia aj na čínsko-austrálskom podnikateľskom fóre, na ktorom budú zastúpení tiež predstavitelia ťažobných gigantov Rio Tinto a BHP.
Štvrtina celkového austrálskeho vývozu smeruje do Číny vrátane troch štvrtín jej najvýznamnejšieho vývozného tovaru – železnej rudy. Austrália v pondelok vyjadrila obavy, že jej ekonomiku negatívne zasiahne „manipulácia“ Číny s obchodom s touto surovinou. Peking totiž vytvoril centrálnu nákupnú organizáciu, ktorej cieľom je znížiť ceny, ktoré čínski výrobcovia ocele platia austrálskym producentom.
V roku 2020 Peking v rámci politického sporu s Canberrou zaviedol obmedzenia na dovoz austrálskeho uhlia, vína a poľnohospodárskych produktov v hodnote 20 miliárd austrálskych dolárov (približne 12,15 miliardy eur). Išlo o odvetu na výzvu austrálskej vlády, aby sa vyšetril pôvod pandémie COVID-19.
Tieto obmedzenia už Čína medzičasom zrušila, napätie medzi krajinami však pretrváva. Dôvodom je preverovanie zahraničných investícií Austráliou v sektore kritických nerastných surovín, ako aj požiadavka premiéra, aby čínska spoločnosť predala svoj podiel v strategicky dôležitom prístave na severe krajiny.
Lídri sa stretli na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v juhočínskom meste Šen-čen. Albanese vyhlásil, že obidve krajiny „tvrdo pracovali na stabilizácii vzájomných vzťahov“.
Najväčšie bezpečnostné obavy Austrálie vyvoláva najmä rýchle budovanie čínskej armády. Aj preto Albaneseho vláda posilňuje bezpečnostnú spoluprácu so svojím spojencom, Spojenými štátmi, ako aj v rámci zoskupenia Quad, ktoré tvorí okrem Austrálie a USA, tiež Japonsko a India.
„Je dôležité, aby Austrália naďalej konštruktívne spolupracovala s Čínou, riešila nezhody, ale nedovolila, aby ju (spoluprácu) ovplyvňovali,“ poznamenal Albanese.
Podľa čínskej tlačovej agentúry Sinchua Si povedal Albanesovi, že „čínsko-austrálske vzťahy sa v súčasnosti stabilne rozvíjajú a výmena i spolupráca v rôznych oblastiach sa naďalej prehlbuje“.
Albanese sa neskôr v piatok stretne v Pekingu s čínskym premiérom Li Čchiangom. Obaja sa zúčastnia aj na čínsko-austrálskom podnikateľskom fóre, na ktorom budú zastúpení tiež predstavitelia ťažobných gigantov Rio Tinto a BHP.
Štvrtina celkového austrálskeho vývozu smeruje do Číny vrátane troch štvrtín jej najvýznamnejšieho vývozného tovaru – železnej rudy. Austrália v pondelok vyjadrila obavy, že jej ekonomiku negatívne zasiahne „manipulácia“ Číny s obchodom s touto surovinou. Peking totiž vytvoril centrálnu nákupnú organizáciu, ktorej cieľom je znížiť ceny, ktoré čínski výrobcovia ocele platia austrálskym producentom.
V roku 2020 Peking v rámci politického sporu s Canberrou zaviedol obmedzenia na dovoz austrálskeho uhlia, vína a poľnohospodárskych produktov v hodnote 20 miliárd austrálskych dolárov (približne 12,15 miliardy eur). Išlo o odvetu na výzvu austrálskej vlády, aby sa vyšetril pôvod pandémie COVID-19.
Tieto obmedzenia už Čína medzičasom zrušila, napätie medzi krajinami však pretrváva. Dôvodom je preverovanie zahraničných investícií Austráliou v sektore kritických nerastných surovín, ako aj požiadavka premiéra, aby čínska spoločnosť predala svoj podiel v strategicky dôležitom prístave na severe krajiny.