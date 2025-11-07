< sekcia Zahraničie
Brazílsky súd zamietol odvolanie exprezidenta proti trestu väzenia
Bolsonaro je od augusta v domácom väzení pre porušenie preventívnych opatrení v inom prípade.
Brazília 7. novembra (TASR) - Senát brazílskeho najvyššieho súdu v piatok zamietol odvolanie bývalého prezidenta Jaira Bolsonara proti 27-ročnému trestu väzenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Bolsonaro podľa septembrového rozsudku najvyššieho súdu viedol sprisahanie s cieľom udržať sa pri moci a zabrániť víťazovi volieb Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi nastúpiť do prezidentského úradu začiatkom roka 2023. Za vinných boli uznaní aj siedmi spoluobžalovaní, bývalí ministri a vojenskí velitelia.
Traja z piatich sudcov senátu (Flávio Dino, Alexandre de Moraes a Cristiano Zanin) hneď v prvý deň pojednávaní hlasovali proti prijatiu odvolania Bolsonarovho právneho tímu. Dvaja ďalší členovia senátu môžu hlasovať do 14. novembra. Kým obhajoba nevyčerpá všetky možnosti na odvolanie sa voči rozsudku, exprezident do väznice nenastúpi.
Bolsonaro je od augusta v domácom väzení pre porušenie preventívnych opatrení v inom prípade. Podľa agentúry Reuters sa predpokladá, že exprezidentov právny tím bude žiadať podobné podmienky aj pre výkon trestu za štátny prevrat pre jeho zhoršujúci sa zdravotný stav.
