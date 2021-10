Senát by mohol rokovať o odobratí právomocí Zemanovi 9. novembra

Praha 24. októbra (TASR) - Organizačný výbor českého Senátu bude jednať o 9. novembri ako o možnom termíne na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej by poslanci rokovali o prenesení právomocí českého prezidenta Miloša Zemana na iných ústavných činiteľov. V nedeľu to v relácii Otázky Václava Moravce vyhlásil predseda českého Senátu Miloš Vystrčil, informoval portál iRozhlas.cz.



Vystrčil v relácii tiež zopakoval, že pred prípadným hlasovaním o prenesení prezidentových právomocí na iných ústavných činiteľov, si vyžiada aktuálnu správu z Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN), v ktorej je Zeman hospitalizovaný, o zdravotnom stave prezidenta.



Miloš Zeman je v ÚVN hospitalizovaný už 14 dní. Podľa riaditeľa nemocnice Miroslava Zavorala Zeman nie je v súčasnosti schopný vykonávať svoje pracovné povinnosti. Český parlament preto zvažuje aktiváciu článku 66 českej ústavy.



Článok 66 sa týka najmä prenesenia prezidentských právomocí na iných ústavných činiteľov v situácii, že sa "uvoľní" funkcia prezidenta a nová hlava štátu buď ešte nebola zvolená, alebo ešte nezložila sľub.



Podľa znenia článku by sa prezidentské právomoci rozdelili medzi ďalších najvyšších ústavných činiteľov. Predsedu vlády by namiesto prezidenta vymenoval predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (PS PČR).



Vystrčil v relácii vystúpil spolu s Radkom Vodráčkom, predsedom PS PČR. Politici okrem iného hovorili o Vondráčkovej návšteva prezidenta v nemocnici, počas ktorej Zeman podpísal dokument o zvolaní ustanovujúcej schôdze dolnej komory parlamentu na 8. novembra.



Z tejto schôdze následne hrad zverejnil video. Vodráček však v nedeľu vyhlásil, že nevedel o tom, že ho počas návštevy natáčajú, avšak je rád, že záznam vznikol.



Podľa zdrojov politickej relácie Otázky Václava Moravce si mal tiež Zeman pred príchodom Vodráčka s ošetrovateľkou nacvičovať podpisovanie. Táto informácia oboch politikov prekvapila.