Senát chce obmedziť Trumpove právomoci pred ďalším útokom na Venezuelu
Trump v rozhovore zverejnenom vo štvrtok povedal, že Spojené štáty by mohli niekoľko rokov riadiť Venezuelu a využívať jej zásoby ropy.
Autor TASR
Washington 8. januára (TASR) — Senát amerického Kongresu vo štvrtok v procedurálnom hlasovaní pomerom hlasov 52 ku 47 schválil návrh uznesenia, ktoré požaduje, aby prezident Donald Trump požiadal Kongres o súhlas s ďalšími vojenskými operáciami voči Venezuele. K 47 opozičným demokratom sa pridalo aj päť republikánov, čo Trump kritizoval v príspevku na svojej platforme Truth Social, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AFP a DPA a televíziu NBC News.
O uznesení sa bude definitívne hlasovať na budúci týždeň, pričom sa očakáva, že opäť prejde. Na jeho schválenie stačí jednoduchá väčšina hlasov. Zákonom sa však takmer určite nestane, keďže by ho ešte musela schváliť väčšina v republikánmi ovládanej Snemovni reprezentantov a následne podpísať samotný Trump.
Rezolúciu predložil demokratický senátor zo štátu Virgínia Tim Kaine, ku ktorému sa pripojili republikánsky senátor z Kentucky Rand Paul, demokrat Adam Schiff z Kalifornie a líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer.
„Americkí vojaci nesmú byť nasadení na to, aby zabezpečili ropné zdroje inej krajiny v prospech amerických podnikateľských lídrov ani na iné účely, ktoré nie sú schválené Kongresom,“ odôvodnil demokratický senátor Adam Schiff návrh uznesenia.
„Republikáni by sa mali hanbiť za senátorov, ktorí práve hlasovali s demokratmi v snahe odobrať nám právomoc bojovať a brániť Spojené štáty americké. Susan Collinsová, Lisa Murkowská, Rand Paul, Josh Hawley a Todd Young by už nikdy nemali byť zvolení,“ napísal Trump na platforme Truth Social. Dodal, že rezolúcia výrazne narúša sebaobranu a národnú bezpečnosť USA a obmedzuje jeho právomoci ako hlavného veliteľa ozbrojených síl.
Spojené štáty v sobotu zaútočili na Venezuelu a uniesli jej prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú. Oboch špeciálne jednotky previezli do USA, kde ich čaká súd. Dočasnou prezidentkou Venezuely sa stala doterajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od ktorej Washington vyžaduje, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy.
Trump v rozhovore zverejnenom vo štvrtok povedal, že Spojené štáty by mohli niekoľko rokov riadiť Venezuelu a využívať jej zásoby ropy.
Za posledné storočie iba jedno uznesenie Kongresu USA zaviedlo široké a trvalé obmedzenie jednostranných krokov prezidenta vo vojenskej oblasti: Išlo o uznesenie o vojnových právomociach z roku 1973 (War Powers Resolution), ktoré prešlo napriek vetu vtedajšieho prezidenta Richarda Nixona.
