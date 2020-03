Senát neschválil balík na záchranu ekonomiky poznačenej koronavírusom

Washington 23. marca (TASR) - Horná komora amerického Kongresu neschválila v nedeľu návrh zákona, ktorý mal uvoľniť státisíce miliónov dolárov na pomoc ekonomike Spojených štátov v čase koronavírusovej krízy. Iniciatíva vládnucich republikánov v Senáte stroskotala na nulovej podpore zo strany opozičných demokratov, ktorí ju označili za nedostatočnú, informovala tlačová agentúra AFP.



Návrh predpokladal dotácie až do výšky dvoch biliónov dolárov pre americké rodiny, tisíce podnikov v ťažkostiach a nedostatočne vybavené nemocnice. Na jeho schválenie bolo potrebných najmenej 60 hlasov, senátori však hlasovali v pomere 47 ku 47.



Návrh bol neúspešný i napriek intenzívnemu vyjednávaniu medzi republikánmi, demokratmi a federálnou vládou na čele s prezidentom Donaldom Trumpom. K výsledku prispela i neúčasť piatich senátorov, ktorí sú pre obavy z nového koronavírusu v karanténe.



Neúspech v Senáte vytvára nátlak na celý Kongres, aby sa zjednotil a čo najskôr odsúhlasil intervenciu Trumpovej vlády, ktorá bude pravdepodobne najväčšou svojho druhu v dejinách Spojených štátov. Zrejme tiež bude mať výrazný dosah na akciové trhy, konštatovala AFP.



Samotný Trump v nedeľu oznámil, že nariadil zriadenie núdzových zdravotníckych staníc s kapacitou niekoľkých tisíc nemocničných lôžok v ohniskách šírenia nového koronavírusu po celých Spojených štátoch. Vyjadril sa tiež, že je "trochu nahnevaný" z nedostatočnej spolupráce a informovania zo strany Číny na začiatku koronavírusovej krízy.



V Spojených štátoch potvrdili už takmer 30.000 prípadov nakazenia novým koronavírusom a najmenej 323 úmrtí. Viac ako 15.000 infikovaných evidujú v štáte New York, z toho vyše 9000 v meste New York.



Časť štátov vydala nariadenia prikazujúce obyvateľom zdržiavať sa čo najviac doma, čo sa vzťahuje na celkove 100 miliónov Američanov, uviedla tlačová agentúra DPA. Ku Kalifornii, New Yorku, New Jersey, Connecticutu a Illinois sa najnovšie pripojili aj Ohio, Delaware a Louisiana.