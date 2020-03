Senát neschválil balík na záchranu ekonomiky poznačenej koronavírusom

Washington 24. marca (TASR) - Horná komora amerického Kongresu neschválila v pondelok - druhý deň po sebe - návrh zákona, ktorý mal uvoľniť státisíce miliónov dolárov na pomoc ekonomike Spojených štátov v čase koronavírusovej krízy. Stalo sa tak napriek tomu, že podľa senátorov bolo odobrenie záchranného plánu blízko.



Vláda Spojených štátov je pod intenzívnym tlakom, aby schválila legislatívu, ktorá by zabezpečila historicky vysokú finančnú čiastku z federálnych zdrojov na prevenciu pred zničujúcim ekonomickým kolapsom, informuje tlačová agentúra AFP. Nátlak rastie v čase, keď sa smrtiaca pandémia šíri v amerických štátoch ako New York či Kalifornia.



Demokrati sa však tejto republikánskej iniciatíve vzopreli s tým, že podľa nich ide o nedostatočnú ochranu pracovníkov. Návrh zákona v Senáte napokon neprešiel v pomere hlasov 49:46, pričom na jeho schválenie bolo potrebných 60 hlasov.



Návrh predpokladal dotácie až do výšky dvoch biliónov dolárov pre americké rodiny, tisíce podnikov v ťažkostiach a nedostatočne vybavené nemocnice. Návrh bol neúspešný i napriek intenzívnemu vyjednávaniu medzi republikánmi, demokratmi a federálnou vládou na čele s prezidentom Donaldom Trumpom.



Samotný Trump v nedeľu oznámil, že nariadil zriadenie núdzových zdravotníckych staníc s kapacitou niekoľkých tisíc nemocničných lôžok v ohniskách šírenia nového koronavírusu po celých Spojených štátoch.



Počet ľudí nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 v krajine presiahol v pondelok číslo 35.000.



Najviac prípadov nákazy, takmer 17.000, hlásia zo štátu New York. Takmer 2000 nakazených je v druhom najviac postihnutom štáte Washington na západnom pobreží USA.



Časť amerických štátov vydala nariadenia prikazujúce obyvateľom zdržiavať sa čo najviac doma, čo sa vzťahuje na celkovo 100 miliónov Američanov. Ku Kalifornii, New Yorku, New Jersey, Connecticutu a Illinois sa v tomto smere najnovšie pripojili aj Ohio, Delaware a Louisiana.



USA sú treťou najviac postihnutou krajinou po Číne a Taliansku. Následkom ochorenia COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, podľahlo v USA už 471 ľudí.