Senát odobril výstavbu visutého mosta medzi pevninou a Sicíliou

Rím 24. mája (TASR) - Taliansky senát v stredu schválil výnos o výstavbe visutého mosta spájajúceho taliansku pevninu so Sicíliou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Za výnos hlasovalo 103 senátorov, proti bolo 49 a traja sa zdržali. Most z talianskeho regiónu Kalábria na Sicíliu bude najdlhším visutým mostom na svete.



Taliansky minister dopravy Matteo Salvini bol z výsledku hlasovania nadšený a most označil pýchu Talianska vo svete. Most by mal byť podľa jeho vyjadrení funkčný v roku 2023. Výstavba viac ako 3,5 kilometrov dlhého mosta sa má začať na budúci rok.



Týmto projektom sa zaoberali viaceré bývalé talianske vlády. Pre environmentálne a seizmologické dôvody, vysokú cenu či obavy zo zásahov mafie sa ho však nikdy nepodarilo posunúť k realizácii.



Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej však výstavbu schválila v marci tohto roka. Štátny tajomník ministerstva dopravy a infraštruktúry Edoardo Rixi v máji uviedol, že výstavba bude stáť 13,5 miliardy eur.