Senát potvrdil nomináciu Scotta Bessenta ako ministra financií

Washington 28. januára (TASR) — Investor Scott Bessent bude v administratíve prezidenta USA Donalda Trumpa ministrom financií. V 100-člennom Senáte dostal v pondelok 68 hlasov, pričom ho podporilo aj 16 demokratov, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry DPA a AP.



Úlohou 62-ročného Bessenta, ktorý nemá žiadne skúsenosti z vrcholovej politiky, bude realizovať Trumpove sľuby o znížení daní a zavedení nových dovozných ciel.



Bude sa musieť zaoberať aj opakujúcou sa diskusiou o zákonom stanovenom dlhovom strope. Krátko pred nástupom do úradu sa Trump pokúsil presadiť niekoľkoročné pozastavenie dlhového stropu, aby získal určitý manévrovací priestor, to sa mu však nepodarilo.



Dlhový strop stanovuje maximálnu úroveň, do ktorej môže vládny dlh narásť, aby bolo možné financovanie bežných výdavkov, ako sú platy, sociálne dávky, výdavky na obranu a úroky z existujúceho dlhu. Ak sa strop dosiahne a nezvýši, vláda USA nemôže vytvárať nový dlh.



Bessent o sebe povedal, že vďaka práci v súkromnom sektore má pochopenie pre ekonomiku a trhy. Republikáni prezentujú Bessentov život ako príklad naplnenia amerického sna: jeho otec mal finančné problémy a tak už v ranom veku si začal zarábať vlastné peniaze a nakoniec sa dostal na elitnú Yaleovu univerzitu. Jeho kariéra vo finančnom sektore začala stážou v New Yorku, kde mu zamestnávateľ dal do kancelárie rozkladaciu pohovku.



Bessent kedysi podporoval demokratov a pracoval aj pre finančníka Georgea Sorosa. Bol ekonomickým poradcom Trumpovho volebného tímu v roku 2024 a je jeho významným sponzorom. Zároveň je prvým homosexuálne orientovaným ministrom financií v dejinách USA.