Senát potvrdil Trumpovho nominanta na ministra pre vnútornú bezpečnosť
Mullin, podnikateľ a bývalý zápasník MMA, podporuje tvrdú imigračnú politiku Trumpa, no počas vypočúvania v Senáte naznačil, že by zmiernil niektoré agresívne opatrenia.
Autor TASR
Washington 24. marca (TASR) – Senát USA v utorok potvrdil nomináciu Markwayna Mullina na post ministra pre vnútornú bezpečnosť, na ktorom vystrieda odvolanú Kristi Noemovú. Návrh predložený prezidentom USA Donaldom Trumpom podporilo 54 senátorov, proti ich bolo 45, informovala agentúra Reuters.
Mullin, podnikateľ a bývalý zápasník MMA, podporuje tvrdú imigračnú politiku Trumpa, no počas vypočúvania v Senáte naznačil, že by zmiernil niektoré agresívne opatrenia vrátane možnosti federálnych úradníkov vstupovať do súkromných domov či podnikov bez súdneho príkazu.
Financovanie ministerstva je od polovice februára blokované demokratmi, ktorí takto chcú obmedziť Trumpove kroky v oblasti imigračnej politiky. Reuters doplnil, že jedným z dôsledkov je, že niektorí pracovníci letiskových kontrol, ktorí nedostali výplatu, nechodia do práce, čo predlžuje rady pri bezpečnostných kontrolách.
Nové vedenie ministerstva umožní administratíve Trumpa odkloniť sa od politiky Noemovej, bývalej guvernérky Južnej Dakoty, ktorá viedla kampane masových deportácií.
Noemová čelila aj kritike za označenie dvoch Američanov, zastrelených federálnymi imigračnými úradníkmi počas protestných akcií v Minneapolise, za „domácich teroristov.“
Vytýkali jej aj prerozdelenie 220 miliónov dolárov na reklamu firmám spojeným s republikánmi, a to bez tendra.
Po tom, ako ju Trump z postu ministerky odvolal, poveril ju funkciou špeciálneho vyslanca iniciatívy „Shield of the Americas“ vytvorenej administratívou USA s cieľom posilniť bezpečnosť a presadzovanie imigračných a bezpečnostných opatrení v západnej hemisfére.
Mullin bol počas vypočúvania v Senáte kritizovaný za svoje kontroverzné výroky a podporu násilných incidentov.
Podpora verejnosti pre Trumpovu imigračnú politiku v USA klesá. Administratíva naznačila, že by mohla zmeniť komunikáciu, aby sa sústredila skôr na zatýkanie osôb s trestnou minulosťou než na masové deportácie. Biely dom však potvrdil, že implementácia zákonov o migrácii zostáva prioritou.
„Najvyššou prioritou prezidenta Trumpa vždy bola deportácia nelegálnych cudzincov, ktorí ohrozujú americké komunity,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Abigail Jacksonová.
