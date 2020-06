Americký Senát potvrdil vo funkcii 200. sudcu navrhnutého Trumpom

Washington 25. júna (TASR) - Americký Senát v stredu potvrdil Coryho Wilsona na poste sudcu odvolacieho súdu so sídlom v New Orleans v americkom štáte Louisiana. Ide už o v poradí 200. sudcu, ktorého Senát schválil na základe nominácie prezidenta Donalda Trumpa, informovali vo štvrtok agentúra AFP a stanica CNN



Wilsona pri hlasovaní podporilo 52 zo 100 senátorov. Všetci, ktorí zaňho hlasovali, boli z Republikánskej strany. Republikáni majú v Senáte väčšinu, pripomína AFP.



Väčšina sudcov vymenovaných Trumpom sú muži a príslušníci bielej rasy, konštatuje AFP. Prezident nominoval aj dvoch sudcov Najvyššieho súdu USA.



Trump počas svojej predvolebnej kampane v roku 2016 sľúbil, že do úradu uvedie sudcov, ktorí sú proti umelému prerušeniu tehotenstva a proti kontrole vlastníctva zbraní.



Bývalý prezident Barack Obama počas svojich dvoch funkčných období (2009-17) úspešne navrhol 334 federálnych sudcov, uvádza na svojej webovej stránke stanica CNN.