Senát predbežne schválil nomináciu Hegsetha na post ministra obrany

Washington 23. januára (TASR) - Senát USA predbežne schválil nomináciu Petea Hegsetha na post ministra obrany, na ktorý ho navrhol prezident Donald Trump. Proti namietali všetci zástupcovia Demokratickej strany, ku ktorým sa pridali aj nezávislí a dve republikánky - Lisa Murkowská za Aljašku a Susan Collinsová za Maine. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Senát v pomere 51:49 hlasov prerušil rozpravu o nominácii a tým umožnil pristúpiť rovno k záverečnému potvrdeniu, ktoré by mohlo prebehnúť už v piatok večer. Republikáni podporili Trumpovho nominanta aj napriek novým obvineniam voči Hegsethovi, podľa ktorých údajne týral svoju druhú manželku a pravidelne užíval alkohol.



Tento bývalý moderátor televízie Fox News a vojenský veterán je jednou z najkontroverznejších osobností, ktoré Trump navrhuje ako členov svojho kabinetu. Demokrati vyjadrujú obavy z jeho nedostatočných manažérskych skúseností a z viacerých obvinení z nevhodného osobného správania a nadmerného pitia alkoholu, čo Hegseth popiera.



"Je to ten najlepší muž, akého máme, aby viedol najväčšiu armádu na svete?" pýtal sa kolegov líder demokratov v Senáte Chuck Schumer.



Murkowská sa ako prvá republikánka ešte pred hlasovaním postavila proti tejto nominácii. Svoje rozhodnutie zdôvodnila závažnými obavami a obvineniami z agresívneho správania sa voči ženám, čo je podľa nej v príkrom rozpore s tým, čo sa očakáva od predstaviteľov americkej armády. Pripomenula aj Hegsethov výrok, že ženy by nemali plniť bojové úlohy.



Podľa Collinsovej Hegseth nemá skúsenosti a rozhľad potrebné pre prácu šéfa rezortu obrany. Skonštatovala, že po dlhej diskusii s ním nenadobudla presvedčenie, že sa jeho postoj k službe žien zmenil.



Na potvrdenie nominácie je potrebná jednoduchá väčšina senátorov. Väčšina republikánov, ktorí majú v hornej komore 53-člennú väčšinu, naznačila, že Hegsetha podporí. Viceprezident J. D. Vance by však mohol byť vyzvaný, aby prípadne nerozhodné hlasovanie prerušil.