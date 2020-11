Senát rozhodol, že otcovská dovolenka vo Francúzsku môže trvať 28 dní

Paríž 14. novembra (TASR) - Francúzsky Senát v sobotu drvivou väčšinou hlasov schválil predĺženie otcovskej dovolenky zo 14 na 28 dní, pričom čerpanie siedmich dní bude povinné. Informovala o tom agentúra AFP. Zmena by mala začať platiť 1. júla 2021.



Pokiaľ ide o financovanie otcovskej dovolenky, jej prvé tri dni bude hradiť zamestnávateľ, zvyšných 25 dní bude kompenzovaných sociálnou poisťovňou.



Senát ešte dokončí prerokúvanie článkov návrhu zákona o financovaní týchto zmien a o texte zákona ako celku rozhodne 17. novembra.



Za prijatie týchto zmien sa zasadzoval prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého je predĺženie otcovskej dovolenky "v prvom rade krokom v prospech rovnosti medzi ženami a mužmi".



"Keď sa dieťa narodí, niet dôvodu, prečo by to mala byť len matka, ktorá sa oň stará," povedal v septembri, keď svoj návrh predstavil verejnosti.



Podľa Macrona je dôležité, aby úlohy v starostlivosti o dieťa boli medzi rodičmi rozdelené rovnomernejšie už od prvého dňa.



Macron vtedy vo svojom príhovore pripomenul, že rodová rovnosť je dôležitou témou jeho päťročného funkčného obdobia, a avizoval, že o napredovanie v tejto oblasti sa bude usilovať aj naďalej.