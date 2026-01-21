< sekcia Zahraničie
Senát sa dištancoval od výrokov Okamuru a Ukrajine vyjadril podporu
Senát v dokumente označil výroky šéfa snemovne o Ukrajine za nepravdivé a urážlivé.
Autor TASR
Praha 21. januára (TASR) - Senát českého parlamentu sa dištancoval od výrokov predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru o Ukrajine, ktoré zazneli v jeho novoročnom prejave. Horná komora tiež vyjadrila podporu Ukrajine a odhodlanie pokračovať v kľúčovej podpore Kyjeva napríklad muničnou iniciatívou. Dané uznesenie senátori schválili na stredajšej schôdzi, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Senát v dokumente označil výroky šéfa snemovne o Ukrajine za nepravdivé a urážlivé. Okrem nich sa dištancoval aj od spochybňovania výsledkov vyšetrovania útoku vo Vřběticiach v roku 2014. Predseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala nedávno spochybnil, že by za útok niesla zodpovednosť ruská vojenská tajná služba GRU, ako to zistili českí vyšetrovatelia spolu s Bezpečnostnou informačnou službou (BIS).
Do tretice sa senátori dištancovali od „prevracania zodpovednosti“ za vojnu na Ukrajine poslancom za Motoristov Filipom Turkom pri jeho nedávnej návšteve Kyjeva. Ten na mieste vyhlásil, že vojna na Ukrajine má mnoho príčin, medzi ktorými je napríklad rozširovanie NATO či etnické dôvody.
Naopak, Senát v uznesení vyjadril jednoznačnú podporu Ukrajine, odhodlanie pokračovať v muničnej iniciatíve či humanitárnej pomoci a tiež to, že je pripravený nedopustiť, aby došlo k spochybneniu ukotvenia ČR v štruktúrach EÚ a NATO.
Zo 68 prítomných senátorov za prijatie uznesenia hlasovalo 56, vrátane štyroch z klubu hnutia ANO. Proti nebol nikto. Keď sa podobný bod pokúšali navrhnúť opoziční poslanci v snemovni, neprešlo ani to, aby bol vôbec zaradený do programu schôdze.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Senát v dokumente označil výroky šéfa snemovne o Ukrajine za nepravdivé a urážlivé. Okrem nich sa dištancoval aj od spochybňovania výsledkov vyšetrovania útoku vo Vřběticiach v roku 2014. Predseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala nedávno spochybnil, že by za útok niesla zodpovednosť ruská vojenská tajná služba GRU, ako to zistili českí vyšetrovatelia spolu s Bezpečnostnou informačnou službou (BIS).
Do tretice sa senátori dištancovali od „prevracania zodpovednosti“ za vojnu na Ukrajine poslancom za Motoristov Filipom Turkom pri jeho nedávnej návšteve Kyjeva. Ten na mieste vyhlásil, že vojna na Ukrajine má mnoho príčin, medzi ktorými je napríklad rozširovanie NATO či etnické dôvody.
Naopak, Senát v uznesení vyjadril jednoznačnú podporu Ukrajine, odhodlanie pokračovať v muničnej iniciatíve či humanitárnej pomoci a tiež to, že je pripravený nedopustiť, aby došlo k spochybneniu ukotvenia ČR v štruktúrach EÚ a NATO.
Zo 68 prítomných senátorov za prijatie uznesenia hlasovalo 56, vrátane štyroch z klubu hnutia ANO. Proti nebol nikto. Keď sa podobný bod pokúšali navrhnúť opoziční poslanci v snemovni, neprešlo ani to, aby bol vôbec zaradený do programu schôdze.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)