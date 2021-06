Americký Senát schválil 19. jún ako federálny sviatok

Washington 16. júna (TASR) - Americký Senát jednomyseľne prijal návrh zákona, ktorým sa 19. jún – tzv. Juneteenth, deň pripomínajúci ukončenie otroctva v krajine – stáva federálnym sviatkom. Opatrenie teraz smeruje do Snemovne reprezentantov a je takmer isté, že ho schvália i tam.



Informovala o tom v stredu stanica BBC.



Juneteenth sa viaže k 19. júnu 1865, keď sa zotročení černosi v Texase dozvedeli, že im bola udelená sloboda.



"To, že sa Juneteenth stáva federálnym sviatkom, je veľkým krokom k uvedomeniu si krívd minulosti. Musíme však naďalej pracovať na zabezpečení rovnoprávnosti a naplniť sľub Vyhlásenia o emancipácii a našej ústavy," uviedol líder demokratickej väčšiny v Senáte Charles Schumer.



Pokus o schválenie danej legislatívy nebol minulý rok úspešný, keď republikánsky senátor Ron Johnson vystúpil proti nákladom, ktoré by prinieslo pridanie ďalšieho federálneho sviatku do kalendára. Podľa neho by to štátny rozpočet ročne stálo 600 miliónov dolárov.



Senátor John Cornyn, republikán z Texasu, schválenie daného návrhu privítal a pripomenul, že Juneteenth sa v jeho štáte oslavuje ako sviatok aj bez tohto opatrenia.



"Dnes sa viac než kedykoľvek predtým musíme učiť z vlastných dejín a pokračovať v utváraní dokonalejšej únie," vyhlásil. Texas sa v roku 1980 stal prvým americkým štátom, kde sa Juneteenth začal sláviť ako oficiálny sviatok.