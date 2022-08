Senát schválil balík klimatických, sociálnych a daňových opatrení

Washington 8. augusta (TASR) — Americký Senát v nedeľu schválil rozsiahly súbor opatrení v hodnote 430 miliárd dolárov, zameraných na ochranu klímy, sociálnu oblasť či zvýšenie daní pre korporácie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, Reuters a AFP.



Legislatívny balík, ktorého presadenie v Senáte sa hodnotí ako úspech pre prezidenta Joea Bidena, prijali členovia hornej komory Kongresu po 27-hodinovom víkendovom zasadnutí najtesnejšou väčšinou. Proti hlasovali všetci 50 republikáni a rozhodujúci 51. hlas za návrh odovzdala viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorá je aj predsedníčkou Senátu.



Potrebný je ešte súhlas Snemovne reprezentantov, ktorý sa vzhľadom na demokratickú väčšinu očakáva. Hlasovanie o 755-stranovom návrhu "zákona o znížení inflácie" stanovili na piatok (12. augusta).



Zákon počíta s výdavkami 370 miliárd dolárov na energetickú bezpečnosť a ochranu klímy, čím sa má dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov o 40 percent do roku 2030. Konkrétne opatrenia zahŕňajú daňové úľavy pri kúpe elektrických vozidiel, zľavy na inštaláciu solárnych panelov, financovanie ochrany lesov či pomoc priemyselným odvetviam s prechodom na ekologickejšiu produkciu.



Ďalšie financie poputujú napríklad na zníženie nákladov na lieky na predpis pre seniorov alebo pokračovanie podpory, ktorá umožňuje 13 miliónom ľuďom získať zdravotné poistenie.



Rozsiahle výdavky má pomôcť pokryť zníženie deficitu USA okrem iného prostredníctvom novej 15-percentnej minimálnej dane pre firmy so ziskami, ktoré prevyšujú miliardu dolárov, uviedla AFP.



Schválením balíka by Biden splnil dôležitý predvolebný sľub. Jeho demokrati tiež dúfajú, že zlepší šance ich kandidátov v tzv. midterm voľbách, ktoré sa konajú 8. novembra približne v polovici funkčného obdobia prezidenta. Chcú si po nich udržať tesnú väčšinu v Senáte a Snemovni reprezentantov, v opačnom prípade by museli spolupracovať s republikánmi, ktorí blokujú väčšinu legislatívnych iniciatív.



Bidenova vláda označila návrh zákona, ktorý je výsledkom rokovaní trvajúcich 18 mesiacov, za "historický". Podľa Bieleho domu prispeje k riešeniu naliehavých ekonomických výziev, posilní ekonomiku na ďalšie desaťročia a Spojené štáty postaví do celosvetovo vedúcej pozície v oblasti čistej energie. Republikáni tvrdia, že tento zákon nevyrieši infláciu, ale zničí pracovné miesta a oslabí hospodársky rast v čase hroziacej recesie.