Senát schválil financovanie štátnych inštitúcií i pomoc Ukrajine

Washington 23. decembra (TASR) - Americký Senát vo štvrtok schválil návrh zákona o výdavkoch vo výške 1,7 bilióna dolárov, ktorý zabezpečí financovanie federálnych vládnych inštitúcií do konca septembra budúceho roka a poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Senátori návrh schválili pomerom hlasov 68 k 29. Teraz ho musí schváliť Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu a následne podpísať prezident USA Joe Biden.



"Je to jeden z najvýznamnejších balíčkov s vyčlenenou pomocou, aký sme schválili za veľmi dlhý čas," povedal Chuck Schumer, vodca demokratickej väčšiny v Senáte. Podľa jeho slov to pomôže veľkému množstvu ľudí.



Líder republikánov v americkom Senáte Mitch McConnell pochválil desaťpercentné zvýšenie výdavkov na obranu, ktoré americkým ozbrojeným silám poskytne istotu a zachová bezpečnosť krajiny.



Zákonodarcovia sa usilovali návrh schváliť ešte pred polnocou z piatka na sobotu. Ak by sa im to nepodarilo, federálne inštitúcie by počas sviatkov zasiahol tzv. čiastočný shutdown - zastavenie financovania.



Schválený balíček tiež poskytuje vojenskú, hospodársku a humanitárnu pomoc pre Ukrajinu vo výške približne 45 miliárd dolárov.